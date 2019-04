Voluntari din Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni, în vizită la copiii cu dizabilități de la Centrul de Recuperare „Emanuel”

Miercuri, 24 Aprilie 2019 (13:01:14)

Centrul de zi de Recuperare „Emanuel”, care se află lângă Inspectoratul Școlar Suceava, a fost vizitat în Săptămâna Mare de tinerii din cadrul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), însoțiți de pr. Justinian Cojocar de la Biserica „Sfântul Dumitru” din municipiul Suceava, care este coordonatorul voluntarilor. În cadrul Centrului de Recuperare „Emanuel” sunt 61 de copii cu diverse afecțiuni: autism, sindrom Down, parapareze, tetrapareze, retard psihic, tulburări de limbaj etc. care beneficiază de programe individualizate realizate de către echipa multidisciplinară a centrului, formată din psiholog, logoped, asistent social, psihopedagogi, pedagogi de recuperare, asistent social și kinetoterapeuți.Tinerii voluntari au luat fiecare câte un copil în grijă și, cu multă pricepere și dragoste, i-au canalizat spre o activitate atractivă: decorarea ouălor de Paște. Mâinile voluntarilor, puse peste mânuțele firave ale copiilor greu încercați de boală, au dat roade și s-au confecționat coșulețe suport pentru ouăle decorate. Pr. Justinian Cojocar și tinerii i-au răsplătit pe copilași și pe părinții lor, dar și pe angajații Centrului, cu minunate cântări tradiționale și bisericești. La sfârșit, copiii au pictat pe un banner ceea ce și mărturisesc cu adevărat zi de zi: „Hristos a Înviat!”. Voluntarii suceveni au vizitat Centrul de zi și au rămas uimiți de condițiile foarte bune pe care le au copiii pentru recuperare, dezvoltare și tratament. Au asistat chiar la o ședință de terapie muzicală, unde un copilaș neputincios a reușit să indice sunetele muzicale. A fost valorizat și s-a bucurat împreună cu tinerii și preotul coordonator. În cadrul Centrului de zi există și o capelă, remarcată de părintele Cojocar, care, bucuros, a spus: „au de toate aici copilașii, numai sănătate le mai trebuie!”. Centrul de zi de Recuperare „Emanuel” al Fundației FARA luptă pentru promovarea drepturilor copiilor cu nevoi speciale, sprijinirea lor şi a familiilor lor aflate în dificultate şi îşi propune să le ofere programe recuperatorii adecvate. În acest sens, în Centrul de Zi de Recuperare „Emanuel” specialiștii urmăresc stimularea copiilor cu nevoi speciale, ajutându-i să îşi formeze deprinderi în sfera cognitivă, motorie, a limbajului, socializării şi autonomiei, în concordanţă cu ritmul propriu, prin activităţi şi jocuri educaţionale adecvate şi prin susţinerea familiei în acordarea unei îngrijiri şi educaţii corespunzătoare. „Știu că e multă boală și suferință în lumea asta. Unii copii, încă de mici, sunt neputincioși, dar ce bine că există oameni devotați și pregătiți care-i îngrijesc! Ce bine că au familii și trăiesc în sânul lor. Dumnezeu nu-i lasă. Ei ajung înaintea noastră în Rai. Noi n-am făcut decât să fim aproape de ei. Nădăjduim că am adus oleacă de bucurie copilașilor și promitem că o să mai venim la ei. Spune și Mântuitorul, că dacă am făcut celor mai mici, Lui i-am făcut. Dumnezeu să răsplătească jertfa și dragostea acestor tineri și să dea sănătate copilașilor, răbdare celor ce îi îngrijesc în Centru și putere părinților și celorlalți membri ai familiilor din care ei fac parte”, a spus pr. Justinian Cojocar. Și personalul Centrului de zi a fost recunoscător grupului de voluntari veniți în vizită: „A fost un moment de comuniune cu aproapele aflat în momente grele și de reînviere la speranță, un moment care ne-a făcut atât pe noi, cât și pe copii, prin lucrările confecționate, să înțelegem ca Paștele este cea mai mare sărbătoare a creștinătății”. Activitatea de la Centrul de Recuperare „Emanuel” a fost rezultatul unui parteneriat între Centrul de zi de Recuperare „Emanuel” al Fundației FARA, Asociația Culturală „Sfântul Mitroplit Dosoftei” și Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS).

