Programul de Paşte la Iulius Mall

Miercuri, 24 Aprilie 2019 (11:06:12)

Iulius Mall Suceava propune, și în acest an, un program special pentru cei care se pregătesc pentru Sărbătorile Pascale sau vor să se relaxeze în minivacanța ce se apropie, la cafenele sau în spațiile de distracție.Sâmbătă, 27 aprilie 2019, magazinele, cafenelele și restaurantele din Iulius Mall Suceava vor funcționa până la ora 18.00, prilej pentru clienți să finalizeze listele de cumpărături, să își aleagă ținutele de sărbători sau să ia o pauză în compania unei băuturi relaxante. Duminică, în prima zi de Paşte, mall-ul este închis. Cei care își doresc să se bucure de zilele libere alături de prieteni sau familie vor avea numeroase opţiuni de recreere luni, atunci când programul revine la cel obișnuit: 10.00 – 22.00. Și clienții Auchan vor avea timp să-și finalizeze pregătirile pentru masa de Paște. Până pe 26 aprilie inclusiv, hypermarketul va fi deschis în intervalul orar 08.00 – 23.00, iar sâmbătă, va funcționa între orele 08.00 și 18.00. În prima zi de Paște, angajații Auchan sunt liberi să petreacă în familie, însă de luni, programul revine la cel normal, de la ora 08.00 la ora 22.00. Cei care nu au finalizat amenajările mai pot face cumpărături de la Brico Depot și sâmbătă, în intervalul orar 08.00 – 16.00, iar în prima şi a doua zi de Paşte va fi închis. Și pasionații de decorațiuni sunt așteptați la Jysk, pe 27 aprilie, între orele 10.00 – 18.00. Duminică va fi închis, însă pe 29 aprilie, cumpărăturile vor fi posibile de la ora 12.00 la ora 22.00. Sâmbătă, cinefilii care vor să întâmpine sărbătorile în compania filmelor preferate o pot face la Cinema City, în intervalul orar 10.00 – 18.00. Duminică, cinematograful va fi deschis între orele 14.00 și 23.00, iar luni va funcționa între orele 10.00 și 23.00. Un program atipic va avea și clubul Strikers, care va funcționa sâmbătă între orele 10.00 – 04.00, duminică va fi închis, iar luni, între orele 10.00 și 02.00.În continuare, până pe 26 aprilie, sesiunile de shopping din magazinele Iulius Mall Suceava sunt premiate, în cadrul campaniei „De Paște, îmbrățișează tradiția”. Cei care fac cumpărături în valoare de peste 100 de lei se pot înscrie la Centrul Info. Zilnic, primii 225 de participanți vor câștiga premii instant: gift box-uri pentru selfie, vouchere de cumpărături C&A, invitații la cafea Kups, meniuri Taksim, cosmetice Gerovital, bomboane de ciocolată, cafea, sticle de vin sau băuturi răcoritoare. În plus, în urma extragerii din ultima zi a campaniei se va afla marele câștigător, care se va bucura de o sesiune de cumpărături pentru întreaga familie, în valoare de 1.500 de euro. Premiul va fi acordat sub formă de Cec-uri Cadou, care pot fi valorificate în magazinele Iulius Mall Suceava.

