Primăvara inovaţiei şi a formării continue în domeniul didacticii limbii franceze, la USV

Miercuri, 24 Aprilie 2019 (11:07:19)

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va găzdui, în perioada 10-11 mai 2019, a treia ediţie a manifestării „Printemps de l’innovation du français”, sub titlul „Nouvelles pratiques de classe et enseignement du français”, cu scopul de a facilita interacţiunea între generaţii, între organizaţii, între spaţiile culturale, ca vector al creativităţii şi al progresului educaţional.Peste 100 de profesori din județele Suceava, Botoșani, Neamţ, Vrancea, Craiova şi Republica Moldova, alături de experţi internaţionali specializaţi în didactica limbii franceze, reprezentanţi ai unor instituţii culturale şi inspectorate şcolare, dar şi de studenţi ai Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării vor participa la acest eveniment, care îşi propune să abordeze şi să disemineze câteva strategii inovatoare de predare a limbii franceze şi de transmitere a valorilor civilizaţiei francofone.După ceremonia de deschidere, participanții la manifestare vor asista la o conferință susținută de Gérard Alard, director adjunct al cabinetului ministrului educației din comunitatea franceză din Belgia și director al programului „Ouverture aux Langues et aux Cultures” în cadrul Ministerului Federației Wallonie – Bruxelles. Conferința cu tema: „Franceza ca limbă de învățare într-un context migrator și de luptă împotriva excluderii” va oferi profesorilor și studenților la eveniment un punct de plecare pentru discuții interesante privind importanța învățării limbii franceze într-un context mondial atât de schimbător. Pe parcursul celor două zile de formare, Gérard Alard va modera și o Masă rotundă în cadrul căreia va expune problema „Învățării limbii franceze ca deschidere către alte culturi și limbi încă de la grădiniță.” Ca în fiecare an, stagiul de formare va cuprinde șase ateliere animate de specialiști francofoni în domeniul didacticii FLE, având ca teme practici inovatoare de predare-învățare. Darko Ristovski, Halyna Kutasevych, Sonia Berbinski, Ruxandra Boitan, Thibault Desmond şi Zouhir Hariq vor susține ateliere interactive și vor veni cu metode noi de abordare a limbii franceze în cadrul orelor de curs pentru a atrage un număr cât mai mare de elevi către studiul limbii franceze prin joc, teatru, cântec. La această ediție, manifestarea va beneficia și de o perspectivă africană asupra predării limbii franceze prin prezența lui Mamadou Dramé, profesor la Universitatea Cheikh Anta Diop din Dakar, coordonator a numeroase programe științifice și culturale derulate în Senegal și alte țări africane, care va participa la dezbaterile din cadrul meselor rotunde și atelierelor.Stagiul de formare din acest an se intersectează cu un proiect internațional inițiat și derulat de Centrul de Reușită Universitară, în parteneriat cu Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Universitatea din Craiova și sprijinit de Agenția Universitară a Francofoniei - Grandir en français /Să creștem împreună cu limba franceză - care își propune să contribuie la formarea studenților și profesorilor de limbă franceză în domeniul francezei pentru copii, un domeniu care a fost mai puțin valorificat în ultimii ani. O parte din atelierele propuse la a treia ediție a acestei manifestări, devenită deja tradițională în rândul profesorilor de limba franceză din județul Suceava, vor pune deci în discuție diversele metode inovatoare care pot fi utilizate în predarea francezei la vârste foarte mici.Președintei ARPF – Sucursala Suceava, prof. dr. Daniela-Irina Melisch, inițiatoare (alături de Marc Oddou, fondator „MOddou FLE”, expert asociat CIEP, autor, consultant, formator, conceptor-realizator de proiecte numerice) a acestui eveniment important pentru formarea continuă a profesorilor de limba franceză, i s-au alăturat, în această a treia ediție, Mariana Șovea și Sanda-Maria Ardeleanu, responsabili CRU USV, și Constantin Tiron, inspector școlar pentru limbi moderne din cadrul Inspectoratului Școlar Suceava. Partenerii acestei manifestări sunt instituții care sprijină în mod constant limba franceză și valorile francofoniei : Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Centrul de Reușită Universitară, Agenția Universitară a Francofoniei, Delegaţia generală Valonia-Bruxelles la București, Inspectoratul Școlar Suceava şi Centrul de Carte Străină Sitka Alaska. Aceşti parteneri au făcut posibilă prezenţa invitaţilor străini şi a formatorilor care vor anima atelierele ce se vor desfăşura pe durata celor două zile a stagiului de formare continuă. Editura Hachette, Centrul de Carte Străină Sitka Alaska și revista „Le français dans le monde” vor oferi premii participanților la eveniment și vor organiza un târg de carte cu ultimele apariții din domeniul didacticii limbilor străine. Mai multe informații despre manifestarea „Le Printemps de l’innovation du français” pot fi găsite pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/pifroumanie/ sau pe site-ul : https://sites.google.com/view/pifroumanie/accueil.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Primăvara inovaţiei şi a formării continue în domeniul didacticii limbii franceze, la USV