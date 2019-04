Opt elevi suceveni participă la Olimpiada de Limba și Literatura Română (gimnaziu)

Marţi, 23 Aprilie 2019 (11:11:46)

Opt elevi de gimnaziu s-au calificat la etapa naţională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română, care se va desfăşura la Iași, în perioada 22-25 aprilie. Școala Gimnazială ,,Regina Elisabeta” Rădăuţi va fi reprezentată de două eleve, pregătite de prof. Ana Maria Teișanu: Otilia Elena Ichim (clasa a V-a) și Teofana Elena Golea (clasa a VI-a). De la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava s-au calificat tot două eleve, din clasa a VII-a, coordonate de prof. Ancuța Nadia Gulei: Anca Balahura și Alexandra Maria Puiu. La Iași mai pleacă Otilia Alexandru (clasa a VI-a, Școala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei, prof. Liliana Țăran), Olivia Marina Cozmîncă (clasa a VIII-a, Școala Gimnazială ”Petru Mușat” Siret, prof. Camelia Fraseniuc), Andra Maria Țibichi (clasa a VI-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, prof. Adina Adam) și Lucian Hojbotă (clasa a VII-a, Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, prof. Laura Enea).

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Opt elevi suceveni participă la Olimpiada de Limba și Literatura Română (gimnaziu)