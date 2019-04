Sarabandă de conducători auto băuţi pe şoselele din judeţ. Unul a încercat să fugă de poliţie, iar altul nu avea permis

Luni, 22 Aprilie 2019 (11:48:26)

Trei bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinşi conducând autoturisme în timp ce se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice. Unul dintre ei nu avea nici permis de conducere. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 03.20, în timp ce acționa pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism, însă conducătorul auto nu s-a conformat și şi-a continuat deplasarea până în parcarea unei unități de cult, unde a oprit autoturismul, a sărit gardul unei proprietăţi și a ieşit în strada Aleea Jupiter, fiind ajuns, prins şi încătuşat de polițiști. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto, identificat de polițiști ca fiind un tânăr de 23 de ani din comuna Moara, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural. Duminică dimineaţă, la ora 06.20, un echipaj din cadrul Poliției municipiului Fălticeni a oprit pentru control, pe strada Sucevei din localitate, autoturismul condus de un tânăr de 22 de ani, din comuna Cornu Luncii. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto. Totodată, întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural. Duminică seară, la ora 21.47, Poliția municipiului Rădăuți a fost sesizată despre faptul că pe strada Calea Bucovinei din localitate se deplasează un autoturism al cărui conducător auto este sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat un autoturism oprit pe partea stângă, iar lângă vehicul, pe trotuar, pe conducătorul auto, un bărbat de 59 de ani din comuna Volovăț. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

