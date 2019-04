Profesori și elevi de la CSEI Suceava, în Italia, în cadrul unui proiect Erasmus+

Luni, 22 Aprilie 2019 (11:02:43)

În perioada 8-12 aprilie 2019 a avut loc la Istituto Tecnico Statale ”Enrico Mattei” Decimomannu, Italia, cea de-a treia întâlnire transnațională de formare în cadrul proiectului ”Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education”(C.H.A.N.G.E.) Erasmus+ cu nr. de referință 2018-1-PL01-KA229-050641_3. Cu acest prilej s-au întâlnit 27 de cadre didactice și 40 de elevi din cele șase țări partenere în proiect: Italia, Polonia, Grecia, Lituania, Turcia și România. La această mobilitate au participat, din partea Centrului Școlar de Educație Incluzivă Suceava, dir. adj., prof. Cocari Dorina (coordonator proiect), prof. Fărcane Liliana Mirela, prof. Teodorovici Cristina, prof. Țîmpău Diana Iuliana și elevii Ciobanu Adrian și Zorilă Emanuel.În prima zi, participanții au avut prilejul să interacționeze cu elevii și profesorii școlii gazdă, să viziteze instituția, după care, cadrele didactice au participat la un workshop privind educația incluzivă (Italia, neavând școli speciale), iar elevii au socializat cu colegii italieni în cadrul unor jocuri de rol. Activitățile s-au încheiat cu prezentarea unor dansuri folclorice tradiționale de către formația locală de dansatori din Decimomannu. Ziua a doua a cuprins un program complex și variat. Elevii și profesorii, împărțiți în cinci echipe, au lucrat în cadrul unor ateliere, cu tematică diferită (teatru, muzică, abilități manuale), fiecare având de învățat un rol, de îndeplinit o sarcină (punerea în scenă a unor sketch-uri –Surâsul Monalisei, Regele Bling, Povestea tristă a unui întârziat, Prăjitura Integrării, învățarea cântecului Beautiful de Christina Aguilera). A urmat apoi implicarea activă atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor în cadrul lecțiilor desfășurate în limba engleză la disciplinele limba engleză, limba spaniolă, geografie, artă plastică și dramă. Elevii cu CES incluși în școala de masă aveau alături profesorul de sprijin, dar și suportul emoțional al colegilor de clasă. Lecțiile au urmărit valorificarea inteligențelor multiple (inteligența lingvistică, muzicală, spațial-vizuală, interpersonală, intrapersonală), dezvoltarea potențialului fiecărui elev, a abilităților și intereselor pe care le are, a stilului individual de învățare. Ziua s-a încheiat cu turul orașului Cagliari, capitala insulei Sardinia, care i-a impresionat pe oaspeți prin arhitectura și istoria sa. Ziua a treia a fost ziua excursiei la grotele din regiunea Santadi, Peșterile lui Is Zuddas, obiectiv turistic important al Sardiniei, în care elevii și profesorii au petrecut mai bine de o oră alături de un ghid binevoitor, care a explicat formarea fiecărei încăperi printr-o abordare pe cât de bogată în conținut informativ, pe atât de plăcută. A patra zi a cuprins momentul întâlnirii coordonatorilor de proiect, discuțiilor privind activitățile de la următoarea reuniune din Grecia. Elevii și ceilalți profesori au repetat sketch-urile, au pregătit decorul și costumele pentru spectacolul din ultima zi. Ultima zi a mobilității a fost dedicată evaluării tuturor activităților desfășurate, înmânării oficiale a certificatelor de participare și prezentării spectacolului realizat de către cele cinci echipe. Elevi și profesori au fost actori, cântăreți, dansatori, promovând împreună valorile general umane: bunătatea, generozitatea, respectul, toleranța, încrederea și mai ales iubirea. Profesorii italieni au organizat activitățile în așa fel încât totul să se desfășoare într-o atmosferă caldă, relaxantă și în același timp, profesională.

