Amplă acţiune de voluntariat, “Bucuria Sărbătorilor Pascale”, la Şcoala Gimnazială Stroieşti

Luni, 22 Aprilie 2019 (12:57:17)

La Şcoala Gimnazială Stroieşti s-a desfăşurat joi, 18 aprilie, în cadrul “Săptămânii Altfel”, o amplă acţiune de voluntariat, “Bucuria Sărbătorilor Pascale”, în cadrul proiectului “Suflet pentru suflet”, coordonat de prof. înv. primar Rozuca Ostaficiuc. S-au implicat cadre didactice de la Şcoala Primară “Ilie Grămadă” Zahareşti, Grădiniţa cu Program Normal Zahareşti, Şcoala Gimnazială Stroieşti, precum şi Primăria Stroieşti. Proiectul s-a desfăşurat sub patronajul CJRAE Suceava, iar parteneri în desfăşurarea acţiunilor concrete au fost Comitetele pe clase ale Părinţilor, Primăria Comunei Stroieşti, Centrul Social de Noapte şi Reinserţie Socială a Persoanelor fără Adăpost “Sf. Vineri” Suceava şi Căminul Pentru Persoane Vârstnice Solca. Beneficiarii donaţiilor au fost cele peste 50 de persoane rămase fără adăpost ale Centrului Social de Noapte din cadrul Asociaţiei ”Lumină Lină “ Suceava şi cei 66 de vârstnici de la Căminul Solca. S-au adunat hăinuţe şi dulciuri ce au fost lăsate copiilor de la Centrul Social de Zi, perne, plăpumi, pături, lenjerii de pat, lenjerii de corp, papuci de casă, ciorapi, prosoape, produse de curăţenie, paste, ulei, zahăr, orez, ce au fost împărţite în mod egal celor două centre. “Am rămas profund emoţionati când am văzut lacrimi de bucurie în sufletele celor sărmani. Am reuşit să ajungem la inimile acestora strecurând un strop de fericire în pragul Sfintelor Sărbători ale Învierii Domnului. Acest gest venit din inimile donatorilor înseamnă sprijin şi solidaritate, mobilizare şi acea scânteie de compasiune şi nu în ultimul rând mulţumire celui de Sus”, a declarat coordonatoarea activităţii, prof. Rozuca Ostaficiuc.

