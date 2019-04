Vineri, 19 Aprilie 2019 (13:03:14)

Un bărbat a fost reţinut joi, la Sibiu, de poliţiştii suceveni şi dus în arestul IPJ Suceava, fiind acuzat de infracţiuni economice, păgubite fiind şase firme, dintre care două din judeţul Suceava.

Poliţiştii Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice – IPJ Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, au efectuat joi o percheziţie domiciliară pe raza judeţului Sibiu, la domiciliul unui suspect de 32 de ani, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ,,înşelăciune” în formă continuată şi ,,fals în înscrisuri sub semnătură privată” în formă continuată, ocazie cu care au fost ridicate sisteme informatice, telefoane mobile, cartele, carduri bancare, înscrisuri cu valoare probatorie în cauză, precum şi suma de 2.500 de euro.

Din cercetări, poliţiştii au stabilit faptul că, în perioada 17 octombrie 2018 – 13 februarie 2019, atribuindu-şi nume şi calităţi false la diverse societăţi comerciale din ţară, folosind mai multe numere de telefon, adrese de e-mail şi conturi bancare, întocmind în fals şi folosind facturi fiscale, bărbatul de 32 de ani a indus şi menţinut în eroare 6 persoane vătămate cu scopul de a obţine foloase patrimoniale injuste şi a trimis documente pe e-mail pentru a induce în eroare alte 4 persoane vătămate, determinând beneficiarii transporturilor de mărfuri să achite sumele de bani aferente acestor servicii în conturile bancare la care suspectul avea acces prin intermediul cardului bancar, prejudiciul fiind stabilit la circa 82.000 lei.

Suspectul a fost audiat, după care a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în arestul IPJ Suceava.