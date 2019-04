Miercuri, 17 Aprilie 2019 (14:43:15)

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, va organiza și în acest an aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava. Gheorghe Flutur a declarat că a avut deja o întâlnire cu arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, ÎPS Pimen, în care a discutat despre aducerea Luminii Harice de la Mormântul Sfânt din Ierusalim la Suceava.

„Și în acest an Lumina Sfânta va fi adusă la Suceava, pe Aeroportul <Ștefan cel Mare>. Lumina Sfântă va fi adusă la Suceava de o delegație de la Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, formată dintr-un preot și un mirean, cei doi urmând să plece cu un avion privat la București. De asemenea, am discutat despre evenimentele din Duminica Paștelui, pe care în acest an Consiliul Județean Suceava le organizează la Muzeul Satului Bucovinean începând cu ora 12:00”, a precizat Gheorghe Flutur.

Şeful administraţiei judeţene a spus că sucevenii şi turiştii care vor veni la Muzeul Satului Bucovinean în Duminica Paştelui vor avea parte de cântece religioase, de un concurs de ciocnit ouă, în timp ce tocaşii Bucovinei vor fi parte a unui concert extraordinar susținut de Ovidiu Lipan Țăndărică, un concert de toacă și clopotele Bucovinei. „Am transmis pensiunilor sa includă în programul lor aceste evenimente şi să organizeze participarea turiștilor. Astfel, aşteptăm turiștii și pe suceveni, duminică, în prima zi a Paștelui, de la ora 12:00, la Muzeul Satului Bucovinean”, a mai declarat Gheorghe Flutur.