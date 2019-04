Marţi, 16 Aprilie 2019 (11:14:44)

La Grădinița cu Program Normal din cadrul Școlii Gimnaziale “Constantin Morariu” Pătrăuți se desfășoară, în perioada 2017- 2020, proiectul Erasmus+ , Acţiunea Cheie 2 - Parteneriate strategice doar între școli: “Promoting Innovation through the development of creativity and imagination”, finanțat de Comisia Europeană.

Parteneriatul este derulat între șapte şcoli localizate în ţări din diferite colţuri ale Europei, cu experienţă şi cunoştinţe necesare în implementarea şi derularea proiectelor europene: Churchdown Village Infant School – ANGLIA, Churchdown Village Junior School - ANGLIA, Membrillar School-SPANIA, Szkola Podstawowa nr 1 im. B. Chrobrego - POLONIA, Anamur Vakifbank Ataturk Ortaokulu - TURCIA, Primary School of Kandanos - GRECIA și Grădinița cu Program Normal din cadrul Școlii Gimnaziale "Constantin Morariu" Pătrăuți, România.

Pentru cadrele didactice și elevii din Grădinița cu Program Normal Pătrăuți, proiectele și programele europene au devenit în ultimii ani o modalitate foarte interesantă și utilă de a-și dezvolta formarea continuă, într-un cadru modern, inspirat din bunele practici ale altor țări europene.

Lansat în anul 1987, de către Uniunea Europeană, inclus apoi în programul Socrates, ERASMUS este un program european care oferă numeroase oportunități de învățare și dezvoltare cadrelor didactice.Activitățile proiectului sunt concepute pentru a promova un mediu favorabil pentru dezvoltarea creativității și inovării în educația timpurie, concentrându-se în același timp pe obținerea de cunoștințe.

Activitățile planificate cu atenție și evaluările periodice ale impactului pe care îl au asupra elevilor, a cunoștințelor culturale și a înțelegerii la vârstele mici vor asigura îndeplinirea obiectivelor proiectului.

Timp de cinci zile, în perioada 1-5 aprilie, trei educatoare din Pătrăuți au luat parte la mobilitatea transnațională organizată de Scoala Membrillar din Jerez de la Frontera, din regiunea Andaluzia, cea mai mare regiune a Spaniei, ce se întinde de la Marea Mediterană pana la malurile Oceanului Atlantic.

Întâlnirea din Spania, Transnational Project Meeting 2, organizată de Şcoala Membrillar din Jerez de la Frontera, a stabilit un plan de acțiune și un calendar specific al activităților și rezultatelor pentru ultimul an de proiect. Organizatorii, conduși de profesorii Lolla Bellido și Maria Nieves Marin, au pregătit un program complex şi variat, care le-a permis vizitatorilor din țările partenere contactul cu specialişti şi metodele lor atrăgătoare de abordare la clasă în învăţământul din Spania.

Dezvoltarea abilităților digitale - formarea în domeniul TIC a avut loc, de asemenea, în timpul acestei întâlniri, pentru a demonstra diferitele tehnologii de comunicare, dar și de predare, folosind metode moderne pedagogice. S-au desfășurat activități demonstrative în grădiniță și în ciclul primar. Profesorii spanioli au prezentat metode de predare- învățare și evaluare, folosind softuri educaționale specifice fiecărui nivel de educație, respectiv, învățământ preșcolar și învățământ primar.

Au fost organizate diverse competiții cu ajutorul părinţilor, deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții, părinții fiind implicați. Directoarea școlii ne-a explicat că parteneriatele dintre școală și familii ajută profesorii în munca lor, perfecționează abilitățile școlare ale elevilor; îmbunătățesc programele de studiu și climatul școlar; îmbunătățesc abilitățile educaționale ale părinților; dezvoltă abilitățile de lideri ale părinților și conectează familiile cu membrii școlii.

Coordonatorii din fiecare țară parteneră au evaluat rezultatele proiectului și impactul pentru primii 2 ani și am stabilit împreună programul pentru restul proiectului. De asemenea, fiecare coordonator de proiect din cadrul perteneriatului a prezentat țara, școala de unde provine, localitatea și cum a desfășurat Ziua Cărții, folosindu-se de materiale de prezentare (pliante, fotografii, planuri de lectie, dramatizări, materiale power-point, cântece și rime).

Instruirea de către țara gazdă – Spania, s-a concentrat pe dezvoltarea competențelor de bază ale creativității și imaginației prin intermediul artelor, istoriei și științelor, fiind desfășurate activități sub semnul personalității lui Leonardo Da Vinci, în cele 5 zile ale mobilității (Transnational Project Meeting 2).

Am vizitat Alcazar, veche cetate din Jerez de la Frontera, unde școlarii iau lecții de istorie interesante, menite să îmbogăţească zestrea de cunoştinţe despre istoria poporului spaniol şi să dezvolte spiritul naţional şi patriotic al tinerilor școlari.Fiecare ţară are o etichetă legată inclusiv de educaţie. Germania este faimoasă pentru şcolile profesionale, grecii au materia stufoasă, iar bulgarii au manuale alese de profesori.

Ce am descoperit în Spania? Educație reală, care pune obiectul educației în centrul experienței, cea care valorizează copilul așa cum e el, valorizează necesitățile sale evolutive și curiozitatea sa. Educația e cea mai bună inversiune: modernă, liberă, flexibilă și personalizată, care să pregătească niște copii fericiți cu încredere în propriile talente.Coord. proiect, prof. Grațiela Meșteriuc