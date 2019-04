Aur, argint și bronz la Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Studenţeşti, de la Sibiu

Marţi, 16 Aprilie 2019 (11:09:12)

Studenții Universității „Ștefan cel Mare" Suceava (USV) și-au adjudecat trei medalii (aur, argint și bronz) și o diplomă de excelență în cadrul celei de-a IV-a ediții a Salonului Internațional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti „CadetInova”, organizată anual de Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 11 - 12 aprilie 2019, la această ediție participând 68 de lucrări ale tinerilor din patru țări, organizate pe cinci secțiuni. Cei trei studenți doctoranzi în domeniul Inginerie electrică care au reprezentat universitatea suceveană au obținut următoarele rezultate: Medalie de argint pentru „Termomechanical Safety Look”, autori: Mihaela Poienar, Anna Sabadaș, Dumitru Cernușcă, Sergiu Dan Pața, Vasile Eusebiu Toader; Medalie de bronz pentru „Buildings Flood Protection System”, autori: Mihai Cenușă, Mihaela Poienar, Vasile Eusebiu Toader, Anna Sabadaș, Alexei Pianih; Diplomă de excelență și Medalie de aur din partea Universtății de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova pentru „System and Method for Measuring and Connecting Single-phase Electric”, autori: Mihai Cenușă, Mihaela Poienar, Dumitru Cernușcă. Universitatea „Ștefan cel Mare" este colaborator în cadrul acestei manifestări, sprijinind organizarea și contribuind cu un membru în echipa de jurizare. În alocuțiunile prezentate în plen, prof. univ. em. dr. ing. Mircea Bejan, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, și dr. ing. Andrei Victor Sandu, președintele Forumului Inventatorilor din România, au evocat personalitatea inventatorului și profesorului universitar sucevean Dorel Cernomazu, precum și rolul acestuia în dezvoltarea inventicii și educației inginerești din România.

