Luni, 15 Aprilie 2019 (15:14:12)

În perioada 10-14 aprilie, a avut loc cea de-a 47-a ediţie a International Exhibition of Inventions of Geneva 2019, unul din cele mai prestigioase saloane de inventică. Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava a participat la acest eveniment cu o lucrare selectată printr-o competiţie a Ministerului Cercetării şi Inovării, intitulată Sistem de monitorizare a stărilor emoţionale, avându-i ca autori pe Mihai Cenusa (doctorand în Inginerie electrică), L. Dan Milici (prof. dr. ing.), Sergiu Paţa (doctorand în Inginerie electrică), Mihaela Poienar (cercetător în cadrul proiectului MANSID, dr. ing.), Radu Pentiuc (prof. dr. ing.), Cezar Popa (conf. dr. ing.) şi Mihai Raţă (conf. dr. ing.). Proiectul cercetătorilor de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din Suceava a primit Medalia de aur a Salonului şi Premiul special al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci OSIM. Delegaţia USV a fost condusă de s.l. dr. ing. Elena Daniela Lupu - specialist în proprietate intelectuală.

În perioada 11-12 aprilie, s-a desfăşurat cea de-a IV-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale Studenţeşti pentru Inovare şi Cercetare CadetInova, organizată anual de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu. La această ediţie au participat 68 de lucrări ale tinerilor din 4 ţări, organizate pe 5 secţiuni. Cei trei studenţi doctoranzi în domeniul Inginerie electrică care au reprezentat universitatea suceveană au obţinut următoarele rezultate:

- medalie de argint pentru Termomechanical Safety Look, autori: Mihaela Poienar, Anna Sabadas, Dumitru Cernusca, Sergiu Dan Pata, Vasile Eusebiu Toader

- medalie de bronz pentru Buildings Flood Protection System, autori: Mihai Cenusa, Mihaela Poienar, Vasile Eusebiu Toader, Anna Sabadas, Alexei Pianih

- diploma de excelenţă şi medalia de aur din partea Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemitanu" din Republica Moldova pentru System and Method for Measuring and Connecting Single-phase Electric, autori: Mihai Cenusa, Mihaela Poienar, Dumitru Cernusca

Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava este colaborator în cadrul acestei manifestări, sprijinind organizarea şi contribuind cu un membru în echipa de jurizare. În alocuţiunile prezentate în plen, prof. univ. em. dr. ing. Mircea Bejan, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, şi dr. ing. Andrei Victor Sandu, preşedintele Forumului Inventatorilor din România, au evocat personalitatea inventatorului şi profesorului universitar sucevean Dorel Cernomazu, precum şi rolul acestuia în dezvoltarea inventicii şi educaţiei inginereşti din România.