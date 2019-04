Trei pietoni, victime în accidente rutiere. Unul dintre şoferi a fost încarcerat, pentru un noian de infracţiuni

Vineri, 12 Aprilie 2019 (13:55:20)

Trei pietoni au fost accidentaţi joi de maşini, una dintre victime fiind un copil de 7 ani. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi dimineaţă, în jurul orei 07.45, în timp ce conducea autoturismul într-o curbă pe DJ 178D din orașul Cajvana, un localnic de 20 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers și a pătruns pe trotuar, accidentând un minor de 7 ani, din localitate, după care și-a continuat deplasarea, fiind ulterior identificat de polițiști. Victima a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul de 20 de ani deține permis de conducere italian suspendat pe teritoriul României, pentru perioada 24.01.2019-23.04.2019, iar autoturismul aparține unui bărbat din orașul Cajvana. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției” și „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are suspendat dreptul de a conduce pe teritoriul României”, conducătorul auto fiind reținut pentru 24 de ore și încarcerat în arestul I.P.J. Suceava, urmând să fie prezentat unității de parchet competente în vederea dispunerii unor măsuri preventive. Tot joi, în jurul orei 15.00, în timp ce conducea autoturismul pe strada Traian Vuia din municipiul Suceava, un bărbat de 28 de ani, din comuna Grămești, a surprins și accidentat grav o localnică de 49 de ani care, în calitate de pieton, se afla în traversarea drumului public prin loc special amenajat, marcat și semnalizat corespunzător. Victima a fost transportată la spital de conducătorul auto în vederea acordării de îngrijiri medicale, însă acesta nu a informat poliția, evenimentul fiind sesizat de către personalul medical, în jurul orei 17.08. Conducătorul auto și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care, la spital, li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”, ce va fi soluționat procedural.Joi seară, în jurul orei 19.26, în timp ce conducea autoturismul pe aleea din fața unui restaurant de pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Rădăuți, o localnică de 55 de ani a surprins și accidentat ușor un bărbat de 35 de ani, din aceeași localitate, angajat în traversarea străzii în fugă și fără să se asigure corespunzător. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.

