Echipa Universităţii ”Ştefan cel Mare” din Suceava a câştigat competiţia Energy Challenge 2019

Joi, 11 Aprilie 2019 (13:00:19)

Echipa Universităţii ”Ştefan cel Mare” din Suceava a câştigat a V-a ediţie a competiţiei Energy Challenge 2019. Concursul de proiecte din domeniul energiei, organizat de E.ON România, împreună cu instituţiile partenere, s-a aflat în acest an sub semnul unor teme de mare actualitate: Eficienţă Energetică&Optimizare Reţea, Energie Verde, Digital&Smart şi Produse/Servicii Clienţi. Team Atlas, de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, echipa câştigătoare a Energy Challenge 2019, şi-a adjudecat premiul în valoare de 3.000 de euro. Cotat cel mai bine de juriul format din specialişti din domeniul energiei, Project Flora este un sistem de control al irigaţiilor pentru grădini şi sere, folosind un sistem de senzori conectaţi la un microcomputer ce permite vizualizarea şi controlul grădinii în timp real. Pe locul secund s-a clasat DC District de la Universitatea Tehnică din Cluj, care a propus un nou model de staţie off grid de încărcare a vehiculelor electrice, bazată pe energie solară integrată printr-o microreţea de curent continuu. Prototipul de imprimantă 3D pentru piese/componente din mai multe sectoare industriale a adus echipei 3D Creativity de la UMFST Tîrgu Mureş locul 3. În marea finală de la Tîrgu Mureş au participat 7 echipe de la Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava, UMFST Tîrgu Mureş, Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti, Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca şi Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu.E.ON România, împreună cu instituţiile de învătământ superior și asociațiile studențești partenere, oferă de cinci ani tinerilor care urmează studii universitare ocazia de a revoluţiona lumea energiei prin perfecţionarea unor soluţii existente deja sau, de ce nu, de a identifica noi surse de energie care să schimbe complet configuraţia energetică actuală.

