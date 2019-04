Campania “I am here for you”, la Centrul Şcolar de Educatie Incluzivă Suceava

Joi, 11 Aprilie 2019 (13:48:35)

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Constientizării Autismului (2 aprilie), la Centrul Şcolar de Educatie Incluzivă Suceava s-a desfăşurat campania “ I am here for you”, în parteneriat cu Asociatia Dum Spiro Spero (DSS), Youth Achievement Forum Jordan (YAF Jordan) Khaled Shraim, Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" Suceava, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava, Școala Gimnazială "Miron Costin" nr. 11. Activităţile au implicat un număr mare de copii, părinţi şi cadre didactice atât de la şcoala gazdă, cât şi din şcolile partenere. Programul campaniei a început cu un cuvânt de bun venit susţinut de director prof. Gabriela Mihaela Lupaşcu, urmată de o prezentare power point şi un program artistic interpretat de elevii de la CSEI Suceava, constând în cântece şi dansuri populare, coordonate de prof. coregraf Ion Băiţan, de la Şcoala Populară de Arte “Ion Irimescu”, dansuri moderne, coordonate de prof. Ecaterina Conache, de la CSEI Suceava, dansuri ţigăneşti şi sportive, cu elevi de Şcoala Gimnazială Nr. 1 şi de la Colegiul Naţional "Ştefan Cel Mare" Suceava. Acţiunea a fost coordonată de insp. IŞJ Suceava prof. Ionel Dumistracel, director prof. Gabriela Lupaşcu, director adj. Cristina Clim, consilier educativ, prof. Raluca Pintilie, prof Gabriela Neofet şi un număr mare de profesori de la CSEI Suceava. Din partea ISJ Suceava au participat inspectorul general, prof. Cristian Cuciurean, şi inspector adjunct prof. Gabriela Scutaru. Din partea şcolilor partenere au participat învăţătoarele prof. Adriana Coţovanu, Ştefania Domonco, de la Şcoala Gimnazială Nr. 1, şi învăţătoarele prof. Maria Anasov Bestiuc şi Ana Ştefură, de la Școala Gimnazială "Miron Costin" Nr. 11. În curtea şcolii organizatoare, copiii au dansat în cadrul unui flash mob şi au desenat pe asfalt, au plantat copăcei şi panseluţe, au vizitat spaţiile noi din şcoală, au participat la sesiuni de facepainting şi alte activităţi out-door, socializând , comunicând, dansând şi simţindu- se bine împreună . Prin Campania “ I am here for you” s-a urmărit sensibilizarea şi conştientizarea populaţiei asupra faptului că autismul este o realitate a zilelor noastre, iar integrarea socială a persoanelor cu nevoi speciale este o necesitate şi depinde în mare măsură de mediul în care aceştia activează, interacţiunea cu cei din jur şi din alte medii, creşterea stimei de sine, precum şi valorizarea abilităţilor individuale.

