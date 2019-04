Sarabandă de şoferi băuţi pe şoselele din judeţ. Unul dintre ei nu avea nici permis

Miercuri, 10 Aprilie 2019 (11:19:02)

Trei şoferi cu alcoolemii foarte mari au fost traşi pe dreapta marţi, de poliţiştii rutieri. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marţi, la ora 11.15, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit pentru control, pe strada Ion Irimescu din localitate, autoturismul condus de un localnic de 46 de ani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Tot marţi, la ora 12.50, o patrulă din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea a oprit pentru control pe DC 46, din comuna Horodnic de Jos, autoturismul condus de un bărbat de 66 de ani din municipiul Rădăuți. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural. Marţi seară, la ora 22.50, o patrulă din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Adâncata a oprit pentru control pe DJ 208B, din comuna Hânțești, mopedul condus de un localnic de 42 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nici o categorie auto. Totodată, întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul mopedului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

