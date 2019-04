O familie din Iaslovăț are nevoie de ajutor, după ce și-a pierdut gospodăria într-un incendiu

Luni, 8 Aprilie 2019 (11:01:38)

O familie din Iaslovăț are nevoie de ajutor, după ce un incendiu puternic le-a distrus toată gospodăria. Nenorocirea s-a petrecut pe 2 aprilie. Focul a fost semnalat înainte de ora 15.00, fiind solicitată intervenția pompierilor pentru stingerea incendiului. La fața locului au ajuns pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Solca, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Iaslovăț, Arbore și Milișăuți, care au intervenit cu șase autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea flăcărilor. La sosirea echipajelor, ardeau anexele gospodărești și exista pericolul de propagare la casa de locuit. Timp de circa două ore, cât a durat intervenția pompierilor, au ars depozitul de furaje și adăpostul de animale, construite din lemn, cu învelitoare din șindrilă, pe o suprafață de 140 metri pătrați, acoperișul bucătăriei de vară pe 40 de metri pătrați, precum și circa 3 metri pătrați de acoperiș și 6 metri pătrați din astereala casei. Valoarea pagubelor înregistrate de proprietar se apropie de circa 30.000 de lei. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită a fi un scurtcircuit la un cablu electric cu defecțiuni.Familia Ionela - Georgeta și Daniel Măzăreanu are trei copii minori, în vârstă de 7 ani, 8 ani și 9 ani. Daniel Măzăreanu este un tânăr care trudește din greu pentru a face față nevoilor și dificultăților de zi cu zi: tratamentul soției bolnave și întreținerea celor trei copii. Muncește pe unde apucă în sat și, pe timpul verii, în fiecare an, pleacă în Germania, la muncă în agricultură. Cu banii astfel câștigați, Daniel reușise să își țină după puterile lui gospodăria, cu câteva animale. Ziua de 2 aprilie i-a adus lui Daniel o povară grea pe care nu o mai poate duce singur. În incendiu au ars anexele cu animale cu tot, proviziile de lemn de foc, electrocasnicele din locuință (frigider, mașină de spălat, aragaz). A putut salva doar câteva haine și parțial casa, în care, din păcate, nu se va mai putea locui. Cu ajutorul nostru, al tuturor, va putea să poată să își reia viața „în normalitatea vredniciei lui de om simplu, care nu se dă în lături de la orice loc de muncă îi este oferit”, după cum a postat pe Facebook Adi Costel Grigorean, o persoană care a ajutat familia afectată să-și deschidă conturi și a lansat o campanie umanitară pentru familia Măzăreanu. „Am deschis o sesiune pe Facebook de donații cu plata direct de pe card bancar: https://www.facebook.com/donate/370436347141515/10157503253620864/. Donați și distribuți!”, a postat pe Facebook Adi Costel Grigorean. Fiecare dintre noi poate ajuta această familie. Au fost deschise mai multe conturi la Banca Transilvania: beneficiar: Măzăreanu Ionela – Georgeta; RO37 BTRL RONC RT04 9584 6501 – cont în lei, RO84 BTRL EURC RT04 9584 6501 – cont în euro, RO42 BTRL GBPC RT04 9584 6501 – în lire sterline.

