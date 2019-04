Vineri, 5 Aprilie 2019 (11:54:21)

Trei minori cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani, din Şcheia, sunt acuzaţi că au tâlhărit un bătrân de 90 de ani, faţă de unul dintre ei, de 16 ani, fiind decisă măsura arestului preventiv pentru 30 de zile pentru această faptă.Pe 8 martie, la ora 19.10, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată despre faptul că un bărbat în vârstă de 90 ani a fost victima unei infracțiuni de tâlhărie, comisă în scara blocului în care locuiește.În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că în jurul orei 16:00, persoana vătămată a plecat la plimbare, spre Piaţa Mică din cartierul George Enescu, având asupra sa suma de aproximativ 4.000 lei. După ce a coborât din bloc, a mers la o agenție bancară, aflată la parterul blocului, de unde a mai scos suma de 3.000 lei.Conform celor declarate de bătrân, după ce a deschis ușa de acces în bloc, a fi fost bruscat de trei minori, care l-au împins în scara blocului, ulterior luându-i suma de bani.În baza probatoriului administrat, pe 4 aprilie organele de poliție judiciară din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul de Investigații Criminale au dispus față de cei 3 inculpați, cu vârste cuprinse între 14 de 16 ani, toți din comuna Șcheia, luarea măsurii preventive a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.Ulterior, instanța de judecată a hotărât arestarea preventivă a unui minor de 16 ani pentru o perioadă de 30 de zile, acesta urmând a fi introdus în arestul IPJ Suceava.În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „tâlhărie calificată”.„Polițiștii îi informează pe tineri și părinți că potrivit Art. 113 din Codul Penal, minorii care au vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani răspund penal dacă se dovedeşte că au săvârşit faptele cu discernământ. În plus, minorul care au împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii”, se precizează în comunicatul IPJ Suceava.Polițiștii suceveni desfășoară, până pe 15 iunie a.c., campania de prevenire a delincvenței juvenile, victimizării minorilor și prevenirii violenței în mediul școlar „Siguranță de Nota 10", ce are ca scop creșterea gradului de informare a minorilor cu privire la adoptarea unui comportament preventiv și responsabilizarea cu privire la repere legislative minime, în special în ceea ce privește limitele răspunderii penale a minorilor și consecințele în plan juridic și personal generate de adoptarea unui comportament antisocial.