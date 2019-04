Joi, 4 Aprilie 2019 (12:23:55)

Medicul şef al secţiei Oftalmologie din Spitalul „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, dr. Georgeta Martiniuc, a fost înlocuită din funcţie, după ce s-a dovedit că a chemat la cabinetul privat un copil rănit la ochi, venit pentru consultaţie în ambulatoriul spitalului. Managerul spitalului, Vasile Rîmbu, a declarat că măsura demiterii din funcţie a fost luată ieri, după verificarea celor reclamate de părinţii copilului. Medic şef de secţie interimar a fost numită dr. Anca Trifina.

Evenimentele care au dus la înlocuirea medicului oftalmolog Georgeta Martiniuc au fost prezentate de cel care a făcut reclamaţia, pe pagina sa de Facebook: www.facebook.com/baltaru.lucian

„Duminică după-amiaza, esplanada centrală.

O zi frumoasă, cald. Am ieşit cu copiii cu bicicletele.

Întâmplarea nefericită face ca un coleg de-al fiicei mele cu care s-a întâlnit în centru, neavând bicicleta în dotare, a cugetat că e cool să te joci cu nişte beţe. Exact. Prin ochii copiilor care merg pe bicicletă.

În fine. I-a băgat băţul în ochi, fata a căzut cu tot cu bicicleta şi am trecut milimetric pe lângă o tragedie.

Durere, ochiul sângera... Am dat fuga la UPU.

Am fost preluaţi destul de repede de pediatru şi trimişi de urgenţă la secţia de oftalmologie. Auzisem eu că duminica nu sunt oftalmologi de gardă, dar nu prea aveam de ales.

Am ajuns la oftalmo. Nu era medic... Însă era o doamnă asistentă care poate fi dată ca exemplu de <aşa DA>. Am doar cuvinte de laudă la adresa acestei doamne şi mă înclin.

I-a verificat ochiul şi văzul, a constatat o leziune pe cornee, a curăţat şi a aplicat un tratament.

Şi ne-a chemat a doua zi dimineaţă, la prima oră, să ne vadă un medic specialist.



Şi de aici începe a doua parte a poveştii...



A doua zi dimineaţă ne-am prezentat din nou la UPU şi am fost trimişi în ambulatoriu, la cabinetul de oftalmologie.

Programul era de la 8. Pacienţi erau vreo 17 la uşă. Cu noi 18. În scurt timp îmi dau seama că nu intră nimeni la consultaţii şi întreb pe cineva dacă a venit doctoriţa.

<Pe naiba a venit. Asta vine numa' când are chef.> - mi-a răspuns un bărbat trecut de 60 de ani.

Mult stimată doamnă doctor Martiniuc Georgeta. Doctor Martiniuc Georgeta. Ar fi trebuit să fie la cabinet de la ora 8...

Am intrat în cabinet şi am întrebat asistenta când vine şi de ce nu este deja acolo.

"O sun de la 8. Îmi dă ocupat sau îmi scrie sms <<Să aştepte>>" zice asistenta.

Ies din cabinet. Era deja ora 9 fără 1 minut...

Fac rost de numărul directorului medical - Dl. Dr. Macovei.

Şi sun. Spre surprinderea mea, răspunde prompt şi îmi ascultă oful. Promite că se rezolvă imediat.

Şi aşa a fost. În câteva minute, a ajuns mult stimată doamnă doctor într-un suflet la cabinet.

Pentru că fetiţa era singurul pacient copil şi cu dureri, ne-a chemat pe noi primii în cabinet.

Şi în loc să-şi facă treaba, a început ancheta...!

M-a întrebat dacă eu am sunat cumva la director (spune-i acum că tu ai fost, când copilul ţi-e în mâna ei...), i-a zis asistentei că TREBUIE să afle cine a sunat, că este IMPORTANT să afle cine a fost la director şi de astea.

Consultaţia a durat 30 de secunde cred şi... NE-A CHEMAT LA EA LA CABINET, PE MĂRĂŞEŞTI, DUPĂ-AMIAZĂ LA 3!!!

M-am blocat. Am venit la UPU ca să-mi fac programare la cabinetul privat al unei... duamne doftor!?

Am ieşit. M-am dezmeticit un pic şi am pus mâna pe telefon. Pe cine să sun? Pe directorul medical, că doar a fost atât de amabil...

Sună. Nu răspunde. Mă duc spre maşină. Mă sună el.

"Domnule director, mulţumesc pentru promptitudinea cu care aţi intervenit, dar uitaţi care-i treaba..."

Şi-i povestesc ce şi cum. Mă invita să scriu o plângere şi să o înregistrez la secretariat. Îi spun că am un copilaş cu dureri şi chiar nu am chef. Insistă de mai multe ori să înregistrez o plângere, pentru că doar astfel putem schimba lucrurile. I-am spus că mă mai gândesc.



Am plecat săgeata la un cabinet privat, fără programare. Am fost consultaţi de o domnişoară doctor foarte amabilă, care s-a mai uitat probabil şi la filme americane.

Mi-a explicat pe larg ce probleme sunt, ce riscuri, ce avem de făcut, când să revenim la control (gratuit), i-a aplicat tratament. Aşa, mişto, ca la privat. Şi ne-a dat şi acasă tratament. Totul a durat 15 minute.

Ce a exclamat copilul de 8 ani? "Uau, ce diferenţă faţă de spital, tati..."

Am plătit doar 50 de lei consultaţia şi 35 tratamentul. Şi pentru că ne-a rămas ceva timp, am dat o fugă şi la spital din nou.

Mă convinsese domnul dr. Macovei.

Am scris plângerea, am înregistrat-o şi pac-pac, am uşchit-o rapid că e mai bine să ne fie dor de spitalul ăsta.



Eeei, şi dacă aţi citit până aici, să ştiţi că de fapt asta voiam să spun. Dar fără povestea toată, nu prea aţi fi înţeles...



Cine credeţi că mă sună a doua zi dimineaţă la 7,50?

.

.

.

Nu aţi ghicit...

.

.

.

Mă sună managerul spitalului, personal.

Voia doar să-i confirm cele reclamate şi probabil să înţeleagă mai bine ce s-a întâmplat.

- De ce? L-am întrebat.

- Pentru că astfel de oameni trebuie să dispară din spital.



Ehehei... Pe voi când v-a sunat ultima dată un manager "de la stat" să vă ceară feedback?



Pentru aceasta, îl felicit pe domnul Rîmbu şi îi doresc să-şi vadă visul îndeplinit: un spital judeţean la standarde europene.



SCOPUL acestei postări este să vedem jumătatea plină a paharului.

Nu vreau să remarcăm medicii care nu îşi fac treaba şi să-i facem notorii, ca pe ăştia îi ştim.

În schimb, aş vrea să remarcăm acele persoane care îşi fac treaba PESTE aşteptări şi care pot schimba sistemul:

- Directorul Medical Dr. Macovei

- Managerul Rîmbu Vasile



PS: Numărul de telefon al Directorului medical este afişat pe toţi pereţii spitalului, nu am intervenit la vreun general pentru a-l obţine...”