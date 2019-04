Campania de prevenire a infracţiunilor „Primăvara Siguranţei", derulată de poliţiştii suceveni

Miercuri, 3 Aprilie 2019 (15:15:48)

Poliţiştii suceveni desfăşoară în perioada 3 aprilie - 15 iunie a.c. campania de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului şi a infracţiunilor cu violenţă „Primăvara Siguranţei". Campania are ca scop prevenirea faptelor de furt, tâlhărie şi înşelăciune, în special în contextul apropierii sărbătorilor pascale, dar şi a minivacanţei de 1 Mai. De asemenea, campania vizează şi prevenirea faptelor de violenţă stradală, precum şi menţinerea ordinii şi liniştii publice în parcuri, baruri, discoteci, unităţi de alimentaţie publică, alte locuri publice.În cadrul campaniei vor fi organizate acţiuni de informare cu grupurile vulnerabile, dar şi acţiuni operative pentru identificarea celor care încalcă legea şi pentru descurajarea persoanelor pretabile la săvârşirea de infracţiuni şi fapte antisociale. În subsidiar, vor fi organizate şi acţiuni pentru protejarea consumatorului, controale în pieţe şi activităţi de prevenire a faptelor ilicite de comerţ. În această săptămână poliţiştii Compartimentului de Analiză Şi Prevenire a Criminalităţii – IPJ Suceava, împreună cu poliţiştii de proximitate şi poliţişti din cadrul secţiilor şi posturilor de poliţie, desfăşoară activităţi de informare şi responsabilizare pentru prevenirea furturilor din locuinţe şi curţi, a furturilor prin împrietenire şi a furturilor facilitate de primirea în locuinţe a unor persoane sub diverse pretexte.Poliţiştii recomandă să nu permiteţi intrarea în curţi sau locuinţe a persoanelor care cerşesc sau sub diverse alte motive încearcă să aibă acces în aceste spaţii. De multe ori, aceste motive invocate sunt doar pretexte pentru a observa unde păstraţi bunuri de valoare sau sume de bani şi a le sustrage inclusiv ulterior, prin persoane interpuse.Chiar şi în cursul zilei de marţi, un poliţist care desfăşura activităţi în cadrul campaniei a reuşit să identifice o femeie care sub pretextul apelării la mila cetăţenilor şi-a însuşit fără drept şi bunurile acestora. Astfel, la ora 09:45, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală 14 Pojorâta au fost sesizaţi telefonic de către un agent de poliţie aflat în teren, cu privire la faptul că o persoană necunoscută de sex feminin, care se afla împreună cu doi copii, a sustras un telefon mobil dintr-un imobil din comuna Moldova Suliţa.Ca urmare a sesizării, poliţiştii s-au deplasat spre locul faptei, unde, după ce au discutat cu un vecin al persoanei vătămate, a reieşit faptul că persoana în cauză se îndrepta împreună cu cei doi copii, pe jos, spre comuna Breaza.În urma măsurilor întreprinse, a fost identificată o tânără de 25 ani, din oraşul Vicovu de Sus, care era însoţită de copiii săi, în vârstă de 9 ani, respectiv 8 luni.În prezenţa martorilor s-a procedat la efectuarea unui control corporal, asupra unui copil găsindu-se produse alimentare şi suma de 40 lei, iar asupra femeii de 25 de ani ce ţinea mezina în braţe a fost găsit în mână telefonul mobil reclamat ca fiind sustras. Fiind întrebată de provenienţa acestuia, a relatat că l-a sustras de la o locuinţă din localitate, unde a fost la cerşit.La faţa locului s-a prezentat şi proprietarul telefonului, care a relatat că telefonul în cauză îi aparţine şi că se afla pe pervazul exterior al imobilului, când tânăra de 25 de ani a venit la cerşit. Persoana vătămată a estimat prejudiciul cauzat la suma 1.000 lei, fiind recuperat în totalitate.În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „furt”.„Poliţiştii atrag atenţia supra faptului că oferirea de bani nu ajută aceste persoane, permanentizând doar un flagel social care în timp poate dezvolta şi componente infracţionale. Cerşetoria înseamnă pe lângă ruinarea viitorului personal şi profesional al tinerilor şi primul pas către delincvenţă şi infracţionalitate. De la mâna întinsă, până la furt sau tâlhărie prin smulgere nu e decât un pas, un pas care se scurtează uneori prin noastră”, se precizează în comunicatul poliţiei.

