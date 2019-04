Marţi, 2 Aprilie 2019 (11:04:40)

12 cadre didactice au participat săptămâna trecută la atelierul de lucru „Transform conflicts into learning”, derulat în cadrul Liceului Tehnologic „Ştefan cel Mare” Cajvana. Activitatea face parte din planul de diseminare a primei mobilităţi, derulată în luna ianuarie 2019, în Ommen, Olanda, ca parte a proiectului Erasmus+ „Dialog între generaţii”.

Pentru 2 ore, profesorii Gheorghe-Aurelian Onoi, Violeta Dîrţu şi Vasilica Aioanei, participanţi la cursul de formare din Olanda, au devenit ei înşişi formatori şi i-au introdus pe colegii de muncă în tematica conflictelor, abordând comunicarea non-violentă şi stilurile de rezolvare a conflictelor în şcoală, totul sub forma atelierelor de lucru, prin joculeţe, muzică şi dans.

„După minunata experienţă din Olanda, la care am participat împreună cu cele două colege, prin intermediul workshopului am încercat să împărtăşim din experienţa noastră de învăţare şi celorlalţi. Am ales câteva secvenţe din cadrul mobilităţii pe care le-am adaptat şi implementat în cadrul atelierului, în speranţa că, atunci când vom avea de-a face cu conflicte la clasa de elevi, vom fi mai pregătiţi în a le soluţiona”, a declarat profesorul Gheorghe-Aurelian Onoi.

Ateliere asemănătoare se vor derula la nivelul şcolii în luna mai, după mobilităţile din Spania şi Italia, precum şi pe parcursul anului viitor, a precizat prof. înv. primar Lidia - Loredana Seserman, responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic „Ştefan cel Mare” Cajvana.

„Dialog între generaţii”, coordonat de profesoara de ştiinţe socio-umane Floarea - Anastasia Mitrofan, este primul proiect Erasmus+ KA1/Educaţie şcolară ce se implementează la nivelul liceului din Cajvana, beneficiind din partea Comisiei Europene de o finanţare de 41.295 euro.