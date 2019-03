Luminile se sting pentru o oră în centrul Sucevei și la Cetatea de Scaun, de „Ora Pământului”

Vineri, 29 Martie 2019 (13:56:10)

Sâmbătă, 30 martie, între orele 20:30 și 21:30 se sting luminile, pentru a trage un semnal de alarmă asupra încălzirii globale și pierderii biodiversității. ”Ora Pământului” este o ințiativă care are loc în fiecare an, de 12 ani, și care presupune evenimente în 180 de țări. În mai multe orașe din țară se organizează acțiuni cu această ocazie, inclusiv la Suceava. Luminile se vor stinge pentru o oră în centrul pietonal și la Cetatea de Scaun, iar unele magazine se vor alătura și ele acestui demers.Ce este de admirat este faptul că acest eveniment este organizat de un grup liceeni de la Liceul Teoretic Filadelfia, de la colegiile naționale ”Mihai Eminescu”, „Ștefan cel Mare”, „Petru Rareș” și de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”. „Este un eveniment internațional, care are ca scop sensibilizarea față de problema consumului excesiv de curent electric”, transmit organizatorii. Tot sâmbătă, în același interval orar, în fața Casei de Cultură vor evolua coruri din orașul Suceava, evenimentul fiind organizat de Inspectoratul Județean Suceava, Cantus Mundi Corul Madrigal București și Consiliul Elevilor Suceava. Corurile participante: Corul Vivat Musica - Colegiul de Artă "Ciprian Porumbescu"; Corala „Mitropolit Doroftei” - Seminarul Liceal Teologic Ortodox Suceava, Corul "Vocile Primăverii" - Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava. Potrivit inspectorul școlar pentru arte, Loredana Mihaela Ceică, vor fi prezenți profesori de educație muzicală și muzică specializată din orașul Suceava, însoțind elevi din școlile în care predau. „Ora Pământului” va fi marcată și la Rădăuți de către Asociația Rădăuțiul civic. În ultimul deceniu, „Ora Pământului” a inspirat milioane de oameni să ia atitudine pentru a stopa schimbările climatice sau pentru a contribui la alte inițiative menite să protejeze natura. Evenimentele organizate în România în acest an pot fi urmărite la http://ora-pamantului.ro/.

