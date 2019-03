Încă un şofer a ajuns în arestul IPJ, după ce a fost prins la volan cu o alcoolemie uriaşă

Vineri, 29 Martie 2019 (14:57:28)

Încă un şofer a ajuns în arestul IPJ, după ce a fost prins la volan cu o alcoolemie uriaşă. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, pe 8 februarie, la ora 18.30, polițiștii din cadrul S.P.R.1 Vadu Moldovei au fost sesizaţi prin 112 de către o femeie din municipiul Fălticeni despre faptul că a fost implicată într-un accident rutier, pe raza comunei Bogdăneşt. S-a stabilit că în incidentul rutier produs pe DJ 155 A Bogdăneşti s-au înregistrat doar pagube materiale, dar celălalt șofer, un bărbat de 58 de ani din Râșca, se afla sub influența băuturilor alcoolice,prezentând o îmbibaţie alcoolică de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.Rezultatele probelor biologice, primite joi, au relevat o alcoolemie de 2,05 respectiv, 1,95 g/l alcool pur în sânge pentru bărbatul în vârstă de 58 de ani, din Râşca, motiv pentru care agenții Postului de poliție Bogdănești au dispus reținerea conducătorului auto pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”. Bărbatul de 58 de ani a fost încarcerat în arestul I.P.J. Suceava, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, pentru stabilirea unor măsuri preventive.

