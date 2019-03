S-a pornit la drum băut şi fără permis

Joi, 28 Martie 2019 (11:30:27)

Un bărbat din Bucureşti s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat la volan deşi avea permisul de conducere suspendat. Mai mult decât atât, bărbatul se afla şi sub influenţa băuturilor alcoolice. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, în jurul orei 20.00, o patrulă din cadrul Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta a oprit pentru control pe DN 17, în afara municipiului Vatra Dornei, o autoutilitară condusă de un bărbat de 40 de ani din municipiul București. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,38 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost sancționat contravențional. Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are permisul de conducere suspendat pentru infracțiuni la regimul rutier. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat”, ce va fi soluționat procedural.

