Joi, 21 Martie 2019 (11:22:56)

Studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul USV participă la diferite manifestări internaţionale. În perioada 5 – 8 martie, un grup de 11 studenţi de la programul de masterat cu predare în limba engleza Planning of New Tourism Products and Destination Management, împreună cu 3 cadre didactice, au efectuat o vizită de studiu la Târgul Internaţional de Turism de la Berlin, manifestare de prestigiu, organizată în fiecare an în prima săptămână din luna martie. Grupul de studenţi a fost însoţit de prof. univ. dr. Carmen Năstase, decanul facultăţii, conf. univ. dr. Angela Albu, director de departament şi responsabilul acestui program de studii, şi conf. univ. dr. Carmen Chaşovschi, director al Serviciului de Afaceri Europene.

În cursul vizitei, studenţii au avut de urmărit elemente concrete legate de promovarea turismului în diferite ţări ale lumii şi, pe baza informaţiilor culese, vor elabora un raport de cercetare. Pentru studenţii participanţi a fost o experienţă inedită şi extrem de interesantă, toţi fiind prezenţi pentru prima dată la o manifestare de acest gen. Vizita le-a oferit o nouă dimensiune a turismului internaţional şi le-a dat posibilitatea de a compara strategiile de promovare ale diferitelor state/regiuni/forme de turism. De asemenea, ei au avut posibilitatea să participe la conferinţe sau workshopuri organizate în spaţiile specializate pentru acest gen de manifestări, din cadrul târgului.

În perioada vizitei, studenţii şi profesorii români au fost invitaţi de partenerul tradiţional al facultăţii, Fachhochschule des Mittelstands (FHM) GmbH, University of Applied Sciences, la o întâlnire la sediul lor din Berlin, unde s-au discutat posibilităţile de dezvoltare a parteneriatului existent în cadrul unor proiecte viitoare.

O altă participare internaţională a studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică este cea din Ungaria, din perioada 8-12 aprilie 2019. Partenerul facultăţii, Edutus College, va organiza Săptămâna Internaţională, deschisă atât pentru studenţi, cât şi pentru profesori. Din partea facultăţii sucevene vor participa 5 studenţi şi 2 cadre didactice, care se vor implica în diferite cursuri, proiecte de grup, activităţi culturale.