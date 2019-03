Razie a poliţiei şi a Gărzii Forestiere, la Vatra Dornei. Au fost aplicate amenzi de peste 35.000 de lei

Vineri, 15 Martie 2019 (11:09:32)

Poliţia municipiului Vatra Dornei a organizat joi o acțiune în sistem integrat pe raza de competență, pentru asigurarea unui climat de ordine publică și siguranță rutieră și prevenirea infracțiunilor silvice, acţiune la care au fost angrenați polițiști din cadrul subunităţii, ai Secției 15 Poliție Rurală Vatra Dornei și ai Serviciului Rutier Suceava, reprezentanţi din cadrul Gărzii Forestiere Suceava și ai Ocolului Silvic Dorna Candrenilor. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, au fost legitimate 117 persoane, fiind controlate 78 de autovehicule și verificate două instalații de debitat material lemnos. Polițiștii au constatat 3 infracțiuni și au aplicat 75 de sancţiuni contravenționale, în valoare de 35.615 lei, din care 62 la regimul circulației rutiere. De asemenea, au fost confiscate bunuri în valoare de 4.963 lei, constând în 29,33 m.c. lemn de lucru. Au mai fost reținute 4 permise de conducere și retrase 2 certificate de înmatriculare.În cadrul acțiunilor specifice desfășurate, polițiștii Secției 15 Poliție Rurală Vatra Dornei, împreună cu specialiștii Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, s-au sesizat din oficiu despre faptul că din pădurea situată pe raza comunei Poiana Stampei s-au tăiat și sustras mai mulți arbori de esență rășinoase, în volum de 9,059 m.c. și o valoare 2.068 lei. Cu ocazia cercetărilor a identificată la fața locului și confiscată cantitatea de 1,58 m.c. lemn rotund de esență rășinoase, în valoare de 173 lei, ce a fost predată în custodie Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, suspect de comiterea faptei fiind un localnic de 61 de ani. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „tăiere fără drept de arbori” și „furt de arbori”, ce va fi soluționat procedural.Polițiștii Secţiei 15 Poliţie Rurală Vatra Dornei, împreună cu specialiștii silvici din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, au efectuat un control la o societate comercială din comuna Ciocănești, care are ca obiect de activitate prelucrarea şi debitarea materialului lemnos, ocazie cu care s-a constatat faptul că firma nu a deținut cantitatea de 12,50 m.c. material lemnos rotund de esență rășinoase, ce apare ca diferență între stocul scriptic și cel faptic. În cauză s-a dispus sancționarea societății comerciale pentru încălcarea prevederilor Legii nr.171/2010 și confiscarea valorică a cantității de 12,50 m.c. material lemnos, în valoare de 2.389 lei.Polițiștii Biroului Investigații Criminale Vatra Dornei au reușit identificarea autorului furtului din locuință comis în perioada 06-08.03.2019, în dauna unui bărbat de 72 de ani, din comuna Crucea. Furtul a fost comis de un minor de 15 ani, din aceeași localitate, care, profitând de lipsa de la domiciliu a proprietarului, a sustras din imobil suma de 1.100 lei. Adolescentul a cheltuit banii la jocuri mecanice. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat, ce va fi soluționat procedural.

