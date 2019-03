Festivalul de poezie „Primăvara poeţilor”, ediția a V-a, la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava

Vineri, 15 Martie 2019 (11:08:22)

Festivalul de Poezie „Primăvara Poeţilor” a găzduit miercuri, 13 martie, în Sala de Festivităţi a Colegiului Tehnic „Petru Muşat” Suceava, manifestarea culturală „Întotdeauna... Eminescu”. Sub patronajul Consiliului Județean Suceava și al Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera”, activitatea, coordonată de profesor Ofelia Ducec și de directorul liceului, profesor dr. Maria Teodoreanu, a avut invitați speciali, pe Gabriel Cărăbuș, directorul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava, și pe poeta Angela Furtună, membră a Uniunii Scriitorilor din România, membră a PEN CLUB România. Președintele fondator al Festivalului de Poezie „Primăvara Poeţilor”, poeta Angela Furtună, a subliniat faptul că Festivalul „Primăvara Poeţilor” a ajuns la a 15-a ediție în Bucovina și la a 5-a ediție la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava. Sub semnul frumuseții liricii eminesciene, elevii liceului au susținut un program încărcat de emoție și de farmecul tinereții. Programul a cuprins următoarele momente: Eminescu, frumusețea ce străbate „valurile vremii” - eseu despre importanța creației eminesciene susținut de prof. Ofelia Ducec, coordonatorul evenimentului cultural de la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava; “Frumusețea care ne face să visăm”, moment poetic susținut de elevii Marina Vişanu, Capră Rodica, din clasa a XII-a C - coordonator, prof. Daniela Sandu; Primăvara românească - melodia interpretată de elevul Djurj Sebastian din clasa a X-a C - coordonator prof. Elena Stănescu; “Frumusețea primăverii” - expoziție de mărțișoare și desene inspirate din poeziile lui Mihai Eminescu și Vasile Alecsandri realizate de membrii cercului de handmade coordonat de Tatiana Benga, din cadrul Proiectului ROSE – „Continuă, e șansa ta” și de elevii Drăgoi Maria și Roman Ioana, din clasa a IX-a B, coordonator, prof. Angela Astefanesei, şi poezii din creaţia elevei Valeria Lebedeva din clasa a XII-a D, în interpretarea colegei ei Hapenciuc Larisa, coordonator prof. Ofelia Ducec; „Floare albastră” - dramatizarea poemului eminescian în interpretarea elevilor Bolocan Ștefan, clasa a IX-a B, Leizeriuc Diana, Muntean Iustin, Pintilie Miriam, clasa a IX a C - coordonator, prof. Mihaela Neacșu; „Eminescu peste veacuri” - moment poetic prezentat de elevii Iamniţchi Paula, din clasa a XII a D, și Droancă Eusebiu, din clasa a IX-a A, coordonatori, profesori Andreea Filip și Valentina Filip; “Dor de Eminescu” - montaj literar-muzical realizat de componenții trupei de teatru „Supercalifragilistic” din cadrul Proiectului ROSE – „Continuă, e șansa ta” (Andrei Liviu-Augustin, Bîrsan Emanuela-Anabela, Grădinaru Ionuț, Hodoroabă Ciprian- Samuel, Iacob Iulian, Iosub Lois, Niță Marcel-Dănuț, Tănasă Paul- Eduard) împreună cu invitații lor, elevii claselor a XI-a C și a XII-a D - coordonator, prof. Lăcrămioara Ignătescu; Moment poetic susţinut de invitatul activităţii, poeta Angela Furtună; Moment muzical susținut de grupul vocal „Româncuțele” - coordonator, prof. Elena Stănescu. Activitatea de la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” a fost un omagiu adus primăverii, poeziei, frumuseții și iubirii și a fost coordonat de prof. Ofelia Ducec, prof. Andreea Filip, prof. Valentina Filip.

