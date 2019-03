Un alt şofer aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, care a provocat un accident şi a fugit de la faţa locului, a ajuns în arest

Joi, 14 Martie 2019 (11:06:51)

Un alt şofer aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, care a provocat un accident şi a fugit de la faţa locului, a ajuns în arest.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, în jurul orei 15.50, un bărbat de 57 ani, din oraşul Salcea, care se afla la volanul unui autoturism, pe str. Calea Burdujeni din municipiul reşedinţă de judeţ. La trecerea pentru pietoni din dreptul intersecţiei cu str. Păcii, şoferul nu a acordat prioritate de trecere unui bărbat de 63 ani, din municipiul Suceava, angajat regulamentar în traversarea străzii prin loc semnalizat şi marcat, acroșându-l şi accidentându-l. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a pietonului, care a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul Judeţean. Conducătorul auto a plecat de la fața locului, fiind identificat ulterior pe raza orașului Salcea. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, și i s-au prelevat mostre de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Victima a fost de asemenea testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „părăsirea locului accidentului” şi „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”.Ulterior, în urma probatoriului administrat, s-a dispus reținerea șoferului de 57 ani pentru o perioadă de 24 ore. Cel în cauză a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Suceava.

