Seară de folk cu Marius Matache, la USV

Joi, 14 Martie 2019 (13:20:27)

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava (USV) organizează joi, 28 martie, de la ora 19.00, o seară de folk cu Ștefan Matache. Evenimentul va fi găzduit de Auditorium ”Joseph Schmidt”. Prețul unui bilet este de 10 lei sau 5 lei pentru elevi, studenți și pensionari. Informații la 0752092606.Marius Matache activează în muzica folk de 15 ani, timp în care a cântat în diferite formule de trupă (I’mperfect), proiecte (Gashkademia de Folk) sau singur. Din 2007, cântă sub numele de Marius Matache&Folk Band Imperfect, trupă ce include, în funcție de proiecte, diferiți muzicieni (nai, pian, vioară, bas, percuții etc.). A susținut recitaluri în festivaluri de muzică folk (Alba Iulia, Suceava, Mediaș, Folk You, Fălticeni etc.) sau alte evenimente culturale de amploare, dar și spectacole individuale sau concerte de club în foarte multe orașe din țară. În 2013 a scos primul său album de autor, intitulat „Hoinar prin Piața Matache”, lansat în 27 de orașe din România. În 2016 a lansat albumul „Alchimie”.

