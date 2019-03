Dosare penale pentru doi şoferi care s-au urcat la volan băuţi. Unul dintre ei a fost încătuşat, după ce sărit pe bancheta din spate a maşinii, iar apoi a devenit recalcitrant

Joi, 14 Martie 2019 (11:08:04)

Doi bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce s-au urcat la volan băuţi. Unul dintre ei a fost încătuşat, după ce a făcut un întreg circ, sărind pe bancheta din spate a maşinii şi refuzând să fie testat cu etilotestul. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, în jurul orei 18.22, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit pentru control, pe strada Biruinței din municipiul Suceava, un autoturism condus de un localnic de 38 de ani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.În noaptea de miercuri spre joi, la ora 00.51, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit pentru control, pe strada Bujorilor din localitate, un autoturism condus de un localnic de 48 de ani. În momentul în care a oprit maşina, şoferul a sărit pe bancheta din spate, iar un bărbat care se afla în autoturism în calitate de pasager, pe locul din dreapta faţă, s-a mutat la volanul vehiculului. Întrucât emana halenă alcoolică și era recalcitrant, conducătorul auto, în vârstă de 48 de ani, a fost încătușat și condus la sediul poliției, unde a refuzat să se supună testului cu aparatul etilotest, după care, la spital, a refuzat și recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul de 48 de ani figurează cu permisul de conducere suspendat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”, ce va fi soluționat procedural.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Dosare penale pentru doi şoferi care s-au urcat la volan băuţi. Unul dintre ei a fost încătuşat, după ce sărit pe bancheta din spate a maşinii, iar apoi a devenit recalcitrant