Peste 200 de electricieni şi ingineri de la Delgaz Grid vor face cursuri de perfecţionare la Suceava, cu ajutorul unui sistem de pregătire în realitate virtuală unic în ţară

Miercuri, 13 Martie 2019 (11:53:56)

Peste 200 electricieni şi ingineri din ţară, din domeniul exploatării staţiilor de transformare a energiei, vor face cursuri de perfecţionare la Suceava, cu ajutorul unui sistem de pregătire în realitate virtuală. Potrivit unui comunicat al Delgaz Grid, investiţia pentru achiziţionarea echipamentului, unic în ţară, a fost de 100.000 de euro. "Sistemul de învăţare în realitate virtuală, pus la dispoziţia Centrului de Educaţie Profesională în domeniul Electricitate de la Suceava al companiei Delgaz Grid, simulează un spaţiu tridimensional ce reproduce fidel o staţie electrică de transformare, oferind un mediu de interacţiune cu echipamentele specifice acestui tip de instalaţii energetice.Cursanţii exersează, în mediul virtual, o serie de manevre pe care ulterior le vor executa în activitatea curentă, în mediul real, din staţiile electrice de transformare. Astfel, personalul tehnic are posibilitatea de a executa, fără riscuri, manevre în cadrul unei staţii de transformare virtuale, ceea ce îl va ajuta să obţină deprinderile şi cunoştinţele necesare operării/manevrării echipamentelor în condiţii de siguranţă", au precizat reprezentanţii Delgaz Grid. Aceştia au mai precizat că "în cadrul acestui sistem performant de învăţare sunt descrise cinci scenarii de lucru, electricienii fiind solicitaţi să realizeze operaţii diverse: alegerea echipamentelor de protecţie specifice, utilizarea sistemului SCADA (achiziţie de date şi control de la distanţă), manevre cu întreruptoare de medie tensiune, înlocuirea unor siguranţe, trecerea consumului de energie electrică de pe un transformator pe altul etc.Fiecare scenariu are paşi bine definiţi, conform unor situaţii reale întâlnite în practică, electricianului nefiindu-i permise abateri care l-ar afecta în mod direct sau care ar duce la avarii în sistemul energetic. În cazul în care un electrician face o manevră periculoasă simularea este oprită automat, instructorii explică cursantului eroarea făcută, scenariul fiind repetat până la însuşirea deplină a succesiunii manevrelor.Sistemul de învăţare în realitate virtuală completează dotările Centrului de Educaţie Profesională unde electricienii Delgaz Grid au la dispoziţie toate echipamentele pentru dezvoltarea aptitudinilor profesionale: celule electrice de înaltă şi medie tensiune, transformatoare de putere, reţele şi stâlpi electrici pentru diferite tensiuni nominale, panouri de comandă şi control, contoare, echipamente de acţionare etc. Toate sesiunile de pregătire, atât cele teoretice, cât şi cele practice, se realizează sub îndrumarea unor instructori cu vastă experienţă în domeniul energetic. Astfel, electricienii noştri vor fi capabili să facă faţă oricăror situaţii apărute în activitatea curentă, fără riscuri, atât pentru ei înşişi sau pentru clienţi, cât şi pentru instalaţiile şi echipamentele pe care le exploatează".

