Concursul județean de artă plastică „Împărtășim Minunea Paștelui”, ediția a III-a

Miercuri, 13 Martie 2019 (14:18:01)

Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița organizează Concursul județean de artă plastică „Împărtășim Minunea Paștelui”, ediția a III-a, ce se desfășoară în perioada 15 ianuarie – 21 aprilie 2019. Concursul este destinat tuturor copiilor pasionaţi de arta plastică, cu vârste cuprinse între 3 şi 11 ani. Organizatorul concursului care are ca temă „Simboluri pascale” este Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița, reprezentat prin director prof. Ceredeev Daniela-Luminiţa, și prof. Handruc Marinela și prof. Bilţan Livia (coordonatori), având ca parteneri în organizarea competiției Primăria comunei Moldovița, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Muzeul Ouălor Încondeiate „Lucia Condrea”, Centrul Cultural Bucovina, Muzeul Bucovinei Suceava, Secţia Etnografie „Hanul Domnesc”, A.D.A.M. Moldovița, Cotidianul „Monitorul de Suceava”.Echipa de proiect este formată din prof. Irimescu Axenia-Veronica, prof. Mehedeniuc Doina-Elena, prof. Derscanu Nectara, prof. Lucescu Lidia-Simona, prof. Varvaroi Angelica. Evaluatori: prof. Vîntur Tatiana – inspector, Educaţie permanentă, IȘJ Suceava, Condrea Lucia – artist plastic, laureat internațional, Casian Balabașciuc – consultant artistic, Centrul Cultural Bucovina Suceava, prof. Ceredeev Daniela-Luminiţa, director, Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa. Concursul are două secțiuni: Secţiunea I: Desen; Pictură; Grafică; Colaj; Modelaj; Pictură pe sticlă; Pictură pe piatră; Mozaic; Secţiunea II: Ouă încondeiate. La finalul Concursului „Împărtășim Minunea Paștelui” se va realiza și o expoziţie cu lucrări ale participanţilor. Scopul proiectului este tridimensional și vizează dezvoltarea capacității de a cunoaște și înțelege obiceiurile și tradițiile culturale și meșteșugărești locale; stimularea curiozității pentru investigarea acestora; sensibilizarea copiilor în ceea ce privește arta și tradiția populară locală.Organizatorii au explicat și de ce este necesar acest concurs: „Natura, cosmosul, miturile legate de pregătirea ouălor de Paști, împreună cu lumea înconjurătoare au servit ca model creatorilor. În zona Moldoviței, străvechea artă a decorării ouălor atinge perfecțiunea, transformând oul încondeiat într-o adevărată bijuterie. Nu întâmplător, am dorit să nu dăm uitării simbolurile străbune, care constituie un tezaur neprețuit pentru împrospătarea și îmbogățirea ornamenticii românești. A veghea la păstrarea, la ocrotirea și la continua îmbogățire a acestui tezaur al geniului creator național este o datorie care se impune cu prisosință”. Se vor acorda premiile I, II, III, menţiune şi diplomă de participare, pentru fiecare nivel de grupă/clasă şi adeverinţe de participare tuturor cadrelor didactice îndrumătoare care au respectat condiţiile concursului, condiții pe care le puteți găsi pe https://drive.google.com. Diseminarea rezultatelor va fi făcută de către organizatori, cu ajutorul partenerilor media, în cotidianul „Monitorul de Suceava” şi pe paginile de Facebook ale Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița şi Concurs Moldovita. Persoane de contact: Handruc Marinela: telefon 0740 879 374; și Bilţan Livia: telefon 0747 939 192. Concursul „Împărtăşim Minunea Paştelui” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară, precum şi implicarea comunităţii locale.

