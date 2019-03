Amenzi de peste 160.000 de lei şi 43 de permise reţinute, la finalul săptămânii trecute

Marţi, 12 Martie 2019 (11:12:41)

Serviciul Rutier Suceava, împreună cu structurile teritoriale ale IPJ Suceava, a organizat şi desfăşurat, în perioada 08.03.2019-10.03.2019, o acțiune pe linia combaterii conducerii autovehiculelor pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, în cadrul acțiunii au fost testați cu aparatul etilotest 311 conducători auto, fiind constatate 14 infracțiuni și aplicate 140 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 43.946 de lei. Polițiștii au reținut 15 permise de conducere și au retras 10 certificate de înmatriculare.De exemplu, în noaptea de duminică spre luni, la ora 01:49, un echipaj rutier a oprit pentru control pe DC 35, din comuna Grămești, un autoturism al cărui conducător auto se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural. Tot la finalul săptămânii trecute, în perioada 09-10.03.2019, Serviciul Rutier, împreună cu formaţiunile rutiere din cadrul IPJ Suceava, a organizat şi executat acțiuni preventiv-reactive pentru prevenirea accidentelor produse pe fondul vitezei excesive, ocazie cu care au fost constatate 3 infracțiuni și au fost aplicate 317 sancţiuni, în valoare de 127.525 lei, dintre care 199 pentru viteză excesivă și 118 pentru alte abateri. De asemenea, au fost reținute 19 permise de conducere și au fost retrase 7 certificate de înmatriculare.

