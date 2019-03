Sarabandă de şoferi băuţi pe şoselele din judeţ

Luni, 11 Martie 2019 (11:53:22)

Nu mai puţin de cinci şoferi care s-au urcat la volan sub influenţa alcoolului s-au ales cu dosare penale după ce au fost traşi pe dreapta de poliţişti. Unul dintre ei circula şi cu viteză, fiind înregistrat de aparatul radar. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, în noaptea de duminică spre luni, la ora 01.49, o patrulă din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți a oprit pentru control pe DC 35, din comuna Grămești, autoturismul condus de un tânăr de 23 de ani, din comuna Bălcăuți. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Duminică seara, la ora 20.01, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit pentru control, pe strada Grigore Alexandru Ghica din localitate, autoturismul condus de un bărbat de 40 de ani, din comuna Frătăuții Vechi, înregistrat de aparatul radar în timp ce rula cu viteza de 82 km/h (+32 km/h peste limita legală), motiv pentru care a fost sancționat contravențional. Totodată, întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Duminică după-amiază, la ora 16.40, un echipaj din cadrul Poliției orașului Broșteni a oprit pentru control, pe DN 17B din localitate, autoturismul condus de un bărbat de 33 de ani, din municipiul Vatra Dornei. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.În aceeaşi zi, la ora 18.40, o patrulă din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Vadu Moldovei a oprit pentru control, pe DC Manolea din comuna Forăşti, autoturismul condus de un localnic de 44 de ani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Tot duminică după-amiază, la ora 16.20, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit pentru control, pe strada Gheorghe Doja din localitate, autoturismul condus de un localnic de 41 de ani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

