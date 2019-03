Şoferi cu permisele reţinute, depistaţi de poliţie în trafic, la volanul unor autoturisme

Joi, 7 Martie 2019 (11:45:07)

Doi şoferi cu permisele reţinute au depistaţi miercuri, în trafic, de poliţie.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, la ora 18.05, o patrulă din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești a oprit pentru control, pe DC Costișa, din comuna Frătăuții Noi, autoturismul condus de un localnic de 29 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are permisul de conducere reținut. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere ”, ce va fi soluționat procedural.Tot miercuri, în jurul orei 20.55, un echipaj din cadrul Poliției orașului Gura Humorului a oprit pentru control, pe strada Ştefan cel Mare din localitate, autoturismul condus de un bărbat de 33 de ani, din orașul Frasin. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are permisul de conducere reținut din 09.06.2017 ca urmare a săvârșirii unor abateri la regimul circulației rutiere. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere ”, ce va fi soluționat procedural.

