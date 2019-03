S-a urcat beat la volan şi a intrat cu maşina în stâlp şi în gard

Joi, 7 Martie 2019 (11:43:28)

Un bărbat care s-a urcat la volan în stare avansată de ebrietate a intrat cu maşina într-un stâlp şi în gardul locuinţei sale. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, la ora 13.00, Secția 1 Poliție Rurală Vadu Moldovei a fost sesizată despre faptul că pe un drum comunal de pe raza comunei Drăgușeni a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto pare sub influența băuturilor alcoolice. Din primele cercetări, polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că, în timp ce conducea autoturismul, un localnic de 41 de ani a acroșat un stâlp de electricitate și gardul locuinței sale. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

