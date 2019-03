S-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat beat la volanul unui autoturism neînmatriculat şi supus sechestrului

Joi, 7 Martie 2019 (11:42:38)

Doi bărbaţi vor avea de răspuns în faţa legii după ce, băuţi fiind, au plecat la plimbare cu un autoturism neînmatriculat şi supus sechestrului. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, la ora 02.55, în timp ce acționa pe DJ 209K din comuna Marginea, o patrulă din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, însă conducătorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia cu autospeciala de poliție circa 200 de metri, autoturismul fiind blocat. Conducătorul auto a fost identificat de polițiști ca fiind un localnic în vârstă de 30 de ani, în vehicul aflându-se și proprietarul acestuia, un bărbat de 41 de ani, tot din comuna Marginea. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că autoturismul este supus sechestrului, motiv pentru care s-a dispus măsura reținerii certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate a autovehiculului. Totodată autoturismul figura ca având înmatricularea suspendată, ca urmare a nesolicitării unui nou certificat de înmatriculare în urma transferului dreptului de proprietate, motiv pentru care conducătorul auto a fost sancționat contravențional și s-a dispus măsura complementară de reținere a certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. De asemenea, din verificări, polițiștii au mai stabilit și faptul că, după ce au consumat împreună băuturi alcoolice, proprietarul autoturismului i-a încredințat vehiculul bărbatului de 30 de ani pentru a fi condus pe drumurile publice, cunoscând că acesta se află sub influența alcoolului. În cauză s-a întocmit dosar penal, bărbatul de 30 de ani fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, iar proprietarul mașinii pentru comiterea infracțiunii de „încredințarea unui vehicul pentru a fi condus unei persoane despre care știe că se află sub influența alcoolului”, ce va fi soluționat procedural.

