Programe noi de studii în oferta Universității „Ștefan cel Mare”

Joi, 7 Martie 2019 (14:49:05)

Conducerea Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a anunțat că oferta educațională a instituției se va îmbogăți cu noi programe de licență și masterat, unele urmând să funcționeze chiar din toamna acestui an. În cadrul ședinței festive de joi, 7 martie, din cadrul Zilelor USV 2019, rectorul prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a menționat că programul Psihologie a fost autorizat de ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior) să funcționeze din 2019 – 2020, urmând ca în vară se fie organizată admiterea. Următorul program care va figura în oferta USV este Asistență medicală generală, USV fiind în faza finală de transmitere a documentației la ARACIS, în vederea primirii autorizației de funcționare, în același stadiu fiind și programul „Media digitală”. În viitor se are în vedere și înființarea programelor Limba chineză – Limba română/ Limbă modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, ucraineană) și Tehnică dentară. „Odată cu funcționarea celor două programe din domeniul Sănătate - Asistență medicală generală și Tehnică dentară vor fi create premisele înființării Facultății de Medicină”, a precizat Valentin Popa. Cât privește programele de master, în viitor vor fi înființate Globalizare și diplomație economică, Reziliență în educației / Resilience in Education din cadrul Facultății de Științe ale Educației (program în limba engleză), Drept penal și criminalistică. „Suntem o universitate dinamică, poate cea mai dinamică din România, e normal să renunțăm la anumite programe de studii care nu sunt căutate pe piața muncii și să înființăm altele, cu căutare, pentru care încercăm să susținem cadre didactice în vederea dezvoltării acestora”, a completat Valentin Popa.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Programe noi de studii în oferta Universității „Ștefan cel Mare”