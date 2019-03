Cămin și grădiniță în campusul de la Moara, printre investițiile anunțate în 2019 de USV

Joi, 7 Martie 2019 (13:37:44)

În cadrul festivității consacrate aniversării a 29 de ani de la transformarea Institutului de Subingineri în Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), rectorul instituției, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a prezentat un bilanț al activității aferent anului 2018, trasând și noi obiective pentru anul în curs. În ceea ce privește investițiile programate pentru 2019, cele mai importante proiecte fac referire la grădinița și căminul de 810 locuri, ambele amplasate în Campusul II, de la Moara, reabilitarea Căminului 6 (fostul cămin al Colegiului Alimentar), modernizarea Căminului 1 din campusul din str. Universității, etc. Valentin Popa a anunțat că primele obiective din campusul de la Moara vor fi o grădiniță ce va deservi patru grupe de preșcolari și un cămin studențesc de 810 locuri, rectorul prezentând și schițe ale celor două obiective finalizate. „Pentru cămin, proiectul a avansat și avem deja o idee despre cum va arăta și câte locuri va avea. Căminul studențesc este în lucru în ceea ce privește studiul de fezabilitate și va fi realizat cu fonduri de la bugetul de stat, de la Compania Națională de Investiții. Noi trebuie să asigurăm utilitățile, mai întâi la grădiniță, apoi la cămin, urmând apoi să fie dimensionate și pentru celelalte corpuri de clădire. Va fi un efort impresionant din partea noastră pentru că aducerea utilităților în Campusul 2 nu este deloc simplă și destul de costisitoare”, a mai spus Popa.Cât despre grădinița de la Moara, construcția acesteia va demara în acest an, având ca termen de finalizare 12 luni. „Avem o sarcină în plus pentru că va trebui să fim pregătiți să începem activitatea în anul școlar 2020-2021, iar asta implică o autorizare, o acreditare a nivelului preșcolar de către USV, de această dată la ARACIP, nu ARACIS. Această sarcină va fi în grija Facultății de Științe ale Educației”, a mai completat rectorul. Alte planuri pentru campusul II au în vedere actualizarea studiilor de fezabilitate pentru construirea unui sediu pentru Facultatea de Silvicultură, a unui restaurant, un studiu geotehnic pentru o Facultate de Medicină, dar și pentru un laborator pentru siguranța alimentelor.Tot în acest an, Universitatea vrea să reabiliteze căminului 1, după o încercare eșuată anul trecut, când s-a prezentat un singur constructor care nu a reușit să se califice la licitație. USV va relua procedura, fiind refăcute și studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Tot pentru a suplimenta locurile de cazare pentru studenţi, Universitatea vrea să demareze modernizarea Căminului 6, preluat de la Colegiului Tehnic Alimentar din Suceava. Contractul de preluare în administrare pentru 25 de ani a căminului Colegiului Tehnic Alimentar din Suceava, de la Primăria municipiului Suceava, a fost semnat în august 2018. Alte planuri de investiții ale USV vizează amenajarea centrul campusului, acesta urmând să devină o zonă de recreere pentru studenți, extinderea și reabilitatea corpului J al Facultății de Inginerie Alimentară, modernizarea centralei termice de la Vatra Dornei, identificarea unei soluții pentru încălzirea campusului principal cu centrale termice pe gaz (realizarea studiul de fezabilitate). Valentin Popa a mai precizat că alte trei proiecte cu mari șanse de a fi aprobate și contractate în acest an, prin POR, cuprind reabilitarea terenului de sport din campus (înlocuirea balonului și a suprafeței de joc), climatizarea Corpului E, dotarea cu echipamente a laboratoarelor, reabilitarea corpului D (cu șanse mai scăzute de a fi realizată).

