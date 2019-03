Doi anteprenori din Botoșani și Oradea se alătură grevei inițiate de suceveanul care a construit singurul metru de autostradă din Moldova și vor opri munca în 15 martie, la ora 15, timp de 15 minute, informează Mediafax. Cei doi au răspuns provocării lui Viorel Cataramă, care susține demersul lui Ștefan Mandachi.

Omul de afaceri Dumitru Bălan din Botoșani a răspuns, miercuri, provocării lansate de proprietarul Grupul de firmei Elvila, Viorel Cataramă, și susține demersul antreprenorului Ștefan Mandachi, suceveanul care a construit primul și singurul metru de autostradă din Moldova. Astfel, firmele conduse de Bălan vor întrerupe munca în 15 martie, timp de 15 minute.

Printre firmele deținute de Dumitru Bălan care vor întrerupe munca se numără și cea de transport public de călători.

“Am văzut provocarea și achiesez la cele spuse de domnul Cataramă. Categoric susțin acest demers și cred că orice om de bună credință se solidarizează cu cele spuse de domnul Cataramă și cu demersul domnului Mandachi de la Suceava. Am să opresc lucrul în 15 martie, timp de 15 minute deși mie îmi este mai greu pentru că obiectul principal de activitate la mine îl reprezintă transportul public local de persoane în municipiul Botoșani și în zonele limitrofe. Eu am un orar, dar am să încerc să opresc lucru și să stârnesc oprobriul călătorilor și am să opresc activitatea. În acea perioadă, un sfert de oră, vom sta și ne vom odihni să vedem cine ne bagă în seamă”, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, omul de afaceri Dumitru Bălan.

Anteprenorul din Botoșani spune că lipsa infastructurii a condamnat județul Botoșani la nedezvoltare timp de mai bine de 30 de ani.

“Există un singur drum european care face legătura cu Iașiul, dar de la Târgu Frumos și până la noi, la Botoșani, este un drum care cred că arăta mai bine în timpul celui de al doilea Război Mondial. E un drum foarte prost, noi nu avem legătură pe linie economică și pe linie de infrastructură cu restul țării. De la noi la Târgu Frumos sunt cam 77 - 78 de km. De asemenea, dacă se pune problema să ne racordăm cu Vestul, la fel, legătura este un drum național care este de la Suceava și merge spre Bistrița. Din acest motiv suntem și într-un stadiu atât de slab de dezvoltare. Noi suntem cu același drum, de 30 de ani mergem pe drumul lui Ceaușescu”, a mai spus Dumitru Bălan.



Și omul de afaceri Daniel Costaș, care controlează o firmă de distribuție a pieselor de schimb destinate camioanelor, în Oradea, a acceptat provocarea lansată de Viorel Cataramă și va întrerupe și el activitatea timp de 15 minute, în 15 martie, deși este sceptic că se va rezolva problema autostrăzilor.

Daniel Costaș a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX că toți colegii săi care lucrează în consultanță, reparații, vânzări vor opri activitatea timp de 15 minute.

”Accept provocarea domnului Cataramă și vom întrerupe activitatea 15 minute în data de 15 martie, la ora 15. Noi facem import și distribuție piese de schimb pentru camioane, semiremorci sau autobuze, astfel încât toți colegii mei, care lucrează în consultanță, reparații, vânzări se vor opri 15 minute. Eu sunt puțin mai sceptic față de alții și cred că actuala conducere a țării, așa cum nu a făcut nimic pentru construirea de autostrăzi, deși au cerut și cei de la Dacia și cei de la Ford și alții, e puțin probabil să facă. Noi asta putem face, un astfel de protest, este în puterea noastră, dar decizia e de partea lor”, a spus Costaș.

Compania Premium Part, condusă de Daniel Costaș, a fost înființată la Oradea, în anul 2008, și are 35 de angajați.

Omul de afaceri Ștefan Mandachi, din Suceava, a construit primul și singurul metru de autostradă din Moldova și îi provoacă pe români să se alăture protestului lui: să oprească activitatea în 15 martie, la ora 15, timp de 15 minute. Mandachi îi provoacă pe Ion Țiriac, Gigi Becali și Viorel Cataramă.

Mandachi a anunțat, într-un videoclip postat pe youtube, că a făcut un calcul și, până acum, a pierdut un an și jumătate din viață la volan, parcurgând mai mult de 500.000 de kilometri în 15 ani de când are permis de conducere, dar și că în ultimii 30 de ani, pe șoselele din România au murit 60.000 de oameni, echivalentul populației unui oraș precum Alba Iulia.