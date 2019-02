Demonstrații de robotică, sâmbătă, la etajul Iulius Mall

Joi, 28 Februarie 2019 (11:10:18)

La etajul Iulius Mall Suceava vor avea loc sâmbătă, 2 martie, de la ora 14.00, mai multe demonstrații de robotică. Liceeni participanți la programul BRD FIRST Tech Challenge România merg la Iulius Mall să impresioneze publicul cu roboții construiți de ei. Evenimentul inedit îi are în prim-plan pe elevii de liceu din Suceava, Câmpulung Moldovenesc și Dorohoi, calificați în etapa națională a competiției de robotică BRD FIRST Tech Challenge România, organizat de Asociația Nație prin Educație. Evenimentul este organizat de echipa Filantronics a Liceului Teoretic Filadelfia Suceava și reprezintă o competiție captivantă pentru publicul de toate vârstele, mai ales pentru că tehnologiile sunt realizate de către liceeni. Alături de Filantronics vor participa echipele Circuit Dealerz (Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava), North East Dynamics (Liceul „Regina Maria” Dorohoi) și StefTech (Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc), pregătite să le ofere curioșilor informații despre proiectele pe care le-au realizat și despre utilitatea acestora, dar și să împărtășească cu ei impresii despre pasiunea lor pentru robotică și științe exacte. Echipele fac parte din cea mai mare competiție de robotică pentru elevi de liceu din țară – BRD FIRST Tech Challenge România. În programul dezvoltat de Nație prin Educație sunt înscrise 145 de echipe, 2.000 de elevi de liceu, din 77 de orașe. Miza cea mare este participarea la Campionatul Național de Robotică, care va avea loc la București, în perioada 22 – 24 martie 2019, și calificarea la Campionatul Mondial din SUA (aprilie 2019).

