Proiectul de aducere a 40 de autobuze electrice la Suceava a fost admis

Miercuri, 27 Februarie 2019 (11:59:54)

Municipalitatea suceveană a fost informată oficial săptămâna aceasta că proiectul pe fonduri europene prin care se urmărește dotarea TPL cu 40 de autobuze electrice a fost admis.„O veste bună, proiectul pe care l-am depus la ADR Nord Est - sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava, adică aducerea celor 40 de autobuze electrice, s-a aprobat, a trecut de prima fază de evaluare. Am primit scrisoare din partea lor că proiectul a fost admis și urmează următoarea etapă de evaluare tehnică și financiară”, a anunțat miercuri primarul Sucevei, Ion Lungu.Vestea proastă e că dacă până acum termenul limită de depunere era 29 martie 2019, acum a apărut o nouă prelungire, până pe 5 mai 2019, ceea ce influențează negativ termenul de concretizare a proiectelor care vor beneficia de finanțare din fondurile europene.„Noi am cerut încă de anul trecut să se încheie cu depunerile de la 30 iunie 2018, dar s-au tot dat prelungiri, pentru că unele orașe nu au fost pregătite la timp cu proiecte.Noi dorim să ajungem cât mai rapid la semnarea acordului de finanțare, dar lucrurile se mișcă destul de greu. Noi suntem în top 5 al orașelor care au depuse proiecte pe toate axele de finanțare. Rămânem în continuare optimiști că vom reuși să semnăm cât mai curând acordul de finanțare și să aducem la Suceava cele 40 de autobuze electrice, plus cele 15 care vor fi cumpărate în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării”, a precizat edilul sucevean.Proiectul de mobilitate urbană depus de Primăria Suceava, în valoare de aproape 25 de milioane de euro, pentru realizarea unui „sistem integrat de transport public în municipiul Suceava, prevede achiziția a 25 de autobuze electrice de 12 metri, a 10 autobuze electrice de 6 metri, realizarea a 44 de stații de încărcare și amenajarea celor 47 de stații de transport public de călători, precum și reabilitarea străzii Vasile Pârvan, din Burdujeni Sat, acolo fiind în curs de amenajare noua bază auto care va deservi divizia de transport electric.

