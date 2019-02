Ion Lungu despre inițiativa lui Flutur: „Facem echipă bună, el cu lopata, eu cu măturoiul”

Miercuri, 27 Februarie 2019 (13:53:10)

Inițiativa președintelui Consiliului Județean Suceava, de a se apuca de lucru la Centura ocolitoare a orașului, cu lopata în mână, este considerată a fi un bun semnal de alarmă tras de Gheorghe Flutur în privința stagnării lucrărilor de acolo, din cauza lipsei de finanțare de la nivel central.„Apreciez implicarea președintelui Flutur și-i mulțumesc în același timp! Din păcate lucrurile nu se întâmplă cum ar trebui să se întâmple. Încă n-am văzut să fie scris undeva, clar, că sunt asigurate sursele de finanțare pentru ruta ocolitoare de la Suceava. În primul rând parlamentarii de la Suceava ar trebui să insiste pe aceste probleme prioritare ale orașului și județului – ruta ocolitoare, autostradă. Înainte de a apăra partidul trebuie să apere județul și oamenii care îi votează”, a spus Lungu, care a amintit faptul că inițiativa realizării șoselei de centură îi aparține, dar că după aceea, totul a depins de voința și alocările financiare de la Centru.„Primul am fost eu, care am făcut cu pasul traseul șoselei de centură. Am toate documentele originale la mine în dulap. Gheorghe Flutur, prin această inițiativă, a vrut să semnaleze acest aspect. Am văzut că pe unii i-a iritat, alții au aplaudat, dar din asta trebuie priceput ceva. Dacă se vor întâmpla mai des astfel de gesturi, inclusiv din partea societății civile, a transportatorilor, vor fi determinate autoritățile să facă ceva. Eu îmi doresc să se termine cât mai repede ruta ocolitoare să ne putem ocupa de cealaltă, spre Botoșani. Atunci abia vom putea vedea cum influențează circulația din oraș devierea traficului greu”, a menționat edilul sucevean.Întrebat dacă nu se supără că a fost plagiat, implicarea sa anuală în campania de curățenie a orașului, cu măturoiul și lopata în mână, fiind de notorietate publică, Ion Lungu a replicat: „Facem echipă bună, el cu lopata, eu cu măturoiul. Facem curățenie!”.Vinerea trecută, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a mers pe şantierul şoselei de centură a Sucevei pentru a da o mână de ajutor pentru finalizarea lucrărilor.Cu acea ocazie, Gheorghe Flutur a amintit că pe 1 octombrie 2018 s-a semnat contractul de finanţare pentru continuarea lucrărilor, după ce acestea au stagnat timp de şase ani. Gheorghe Flutur a declarat că din 2012 nu s-a mai făcut nimic la centura Sucevei, el precizând că termenul de execuţie pentru bucăţica de centură rămasă, respectiv 13% din totalul investiţiei, este de nouă luni.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Ion Lungu despre inițiativa lui Flutur: „Facem echipă bună, el cu lopata, eu cu măturoiul”