Finanțare de până la 20.000 de lei pentru proiecte propuse de studenții

Miercuri, 27 Februarie 2019 (14:12:58)

Studenții cu inițiativă, cu idei originale și spirit antreprenorial au șansa de a accesa până la 20.000 de lei în cadrul unei noi ediții a Competiției de proiecte lansată de Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava (USV). Casa de Cultură a Studenților vrea să finanțeze cinci proiecte originale, fiecare cu câte 20.000 de lei, cu impact, din domeniile cultural, artistic sau sportiv, aparținând studenților sau asociațiilor studențești din cadrul USV. Potrivit regulamentului, tinerii pot propune concursuri, întâlniri, dezbateri, seminarii, conferinţe, festivaluri, simpozioane, întruniri, activităţi sportive, cinemateci/ videoteci, campanii, caravane, expoziții, târguri, activități culturale. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să încurajeze participarea activă în rândul studenţilor, să asigure modalităţi diverse de petrecere a timpului liber, să încurajeze parteneriatul în rândul asociaţiilor studenţeşti, să crească gradul de conştientizare al studenţilor în domenii precum: cultură, artistic şi viaţă sportivă, să dezvolte creativitatea studenţilor, să promoveze tinerele talente studenţeşti, să promoveze comunicarea între studenți. Potrivit prof. Valentin Ianoș, directorul Casei de Cultură a Studenților Suceava, „proiectele sunt tot mai bune de la an la an, ne-au surprins foarte plăcut. Așteptăm idei din partea studenților, a organizațiilor studențești și pentru ediția 2019 a concursului. Anul trecut, au fost nouă proiecte eligibile, însă au fost demarate doar patru. Nu au fost demarate toate proiectele pentru că unii studenți au plecat în străinătate cu burse Erasmus, alții nu au putut duce la capăt proiectele”. Studenții trebuie să depună proiectele la Casa de Cultură a Studenţilor din Suceava, la adresa de email: casastudentilorsv@gmail.com, până la data de 18 martie 2019, acestea urmând să fie evaluate de o comisie. Susținerea proiectului (discuții cu managerul de proiect și comisia de evaluare) și evaluarea proiectelor de către comisie are loc în perioada 19 – 24 martie, iar pe 25 martie se vor afișa rezultatele. Pe 26 martie se pot depune contestații, iar o zi mai târziu vor fi afișate rezultatele finale. Potrivit regulamentului, ”se va avea în vedere originalitatea proiectului, impactul asupra studenţilor, modul de prezentare, echipa, includerea unor schiţe pentru promovare (anunţuri, afişe, flayere, broşuri, etc). Se recomandă includerea unui raport cost-participant estimat”. Metodologia şi anexele pot fi accesate pe site-ul Casei de Cultură a Studenților - www.ccs-sv.ro.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Finanțare de până la 20.000 de lei pentru proiecte propuse de studenții