Robotul elevilor militari luptă la etapa naţională a Competiţiei „BRD FIRST Tech Challenge”

Marţi, 26 Februarie 2019 (15:04:54)

Munca în echipă, orele de pregătire şi pasiunea pentru programare şi-au spus cuvântul pentru echipa de robotică a Colegiului Naţional Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, care s-a calificat la etapa naţională a competiţiei de „BRD FIRST Tech Challenge”. Echipajul câmpulungean a reprezentat colegiul la etapa regională a concursului de robotică, ce s-a desfăşurat la Iaşi. Elevii ştefanişti, coordonaţi de profesorii de informatică Marius Măgurean şi Florin Mariuc, au reuşit după trei zile de competiţie să treacă peste toate probele, câştigând 5 meciuri din 6. În prima zi de concurs, adolescenţii militari au participat la o probă care a constat în realizarea unui stand de prezentare a echipei „ȘtefTech” şi a robotului creat de aceştia. Standul a avut o notă de originalitate datorită componentelor cu tematică specific militară, iar robotul a avut şi el o ţinută de camuflaj. În aceeaşi zi, cei 15 membri ai echipajului câmpulungean au participat la un interviu cu juraţii acestei competiţii. Elevii militari au vorbit rând pe rând despre rolul şi contribuţia fiecăruia în echipă, caietul tehnic şi procesul de programare.A doua zi a competiţiei a fost una plină de surprize şi provocări. În timp ce colegii lor au făcut atmosferă, cei doi şoferi şi antrenorul echipei de robotică şi-au dovedit abilităţile de manevrare eficientă a robotului. În ultima zi, elevii Colegiului Naţional Militar „Ștefan cel Mare” au rămas cu patru membri mai puţin, aceştia întorcându-se la Câmpulung Moldovenesc pentru a participa la Olimpiada de matematică. Astfel, în doar 11 membri, echipa ȘtefTech a reuşit să câştige semifinala competiţiei BRD FIRST Tech Challenge.Tot în cadrul acestui concurs, elevii în uniformă albastră au obţinut locul al II-lea la secţiunea „Control Award”. „Am reuşit să dezvoltăm un program prin care robotul a devenit practic în teren. Acest premiu este dovada unei gândiri inovative pe partea de sistem de control care îi permite robotului să aibă o perioadă autonomă”, a menţionat elevul caporal Cosmin Timocel. Concursul BRD FIRST Tech Challenge este implementat în România de Asociaţia „Naţie Prin Educaţie”, etapa naţională fiind programată la Bucureşti, în perioada 22-24 martie.

