Ziua Naţională a Dezrobirii Romilor, marcată la Şcoala Gimnazială Valea Moldovei

Vineri, 22 Februarie 2019 (15:52:07)

Ziua Naţională a Dezrobirii Romilor a fost marcată şi la Valea Moldovei, elevii de etnie romă de la şcoala din comună organizând joi, 21 februarie, un atractiv program cultural-artistic cu prilejul împlinirii a 163 de ani de libertate. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai comunităţii rome, dar şi autorităţile locale şi judeţene. Pentru prima dată în ultimii 163 de ani copiii de aici au cântat şi au recitat şi în limba strămoşilor, limba romani.Activitatea desfăşurată de elevi a fost una inedită pentru instituţia şcolară, aceştia reuşind să amintească şi să reproducă preocupări seculare care ţin de tradiţia şi cultura acestei etnii. Copiii au dorit să arate că meserii moştenite şi păstrate din strămoşi, precum cele de căldărari, lustragii, hornari, aurari, ghicitoare în cărţi, florărese, dansatoare, lăutari etc. au ajutat populaţia de etnie romă să-şi câştige existenţa. Acţiunea şi-a propus organizarea unor activităţi ce vizează informarea elevilor cu privire la momentul dezrobirii romilor, moment ce nu poate fi ignorat. Deşi perioada de robie a romilor nu se regăseşte în programa şcolară, cadrele didactice de la Școala Gimnazială Valea Moldovei au considerat că elevii trebuie să cunoască detaliile acestei perioade, pentru a elimina stereotipurile negative şi prejudecăţile la adresa comunităţii de romi. Coordonatorii proiectului, profesoarele Aura Pântea, Ionela Florentina Cotoc şi Elena Geamăn, au vorbit despre istoria romilor în Europa şi despre promotorii dezrobirii naţionale a romilor, politicieni ai acelor vremuri, mari personalităţi ca Vasile Alecsandri, Cezar Boliac, Costache Negri sau Mihail Kogălniceanu, prim ministru în 1857. „Pentru a sărbători împlinirea a 163 de ani de la dezrobirea romilor, cadrele didactice, împreună cu elevii, au pregătit un program artistic ce a cuprins poezii, cântecele, şi o piesă de teatru, toate pe această temă”, a arătat prof. Lucian Dimitriu, inspector şcolar pentru romi. La finalul activităţii a fost organizat un concurs de postere, premiat de directorul unităţii şcolare, profesorul Mihai Fedorovici. “Ceea ce trebuie să înţeleagă copiii prezenţi aici, atât de frumoşi, este că starea lor se poate schimba doar prin ei şi prin modul în care înţeleg să se integreze. Puteţi determina autorităţile să vă respecte doar respectându-vă voi înşivă. Sunteţi importanţi pentru judeţ şi pentru societate, dar pentru a fi importanţi trebuie să vă luptaţi şi voi. Salvarea voastră o reprezintă educaţia şi şcoala. În finalul evenimentului cei prezenţi au urmărit filmul documentar , primul film documentar despre robia romilor, realizat de Centrul Naţional de Cultură a Romilor Romano Kher. Pot spune cu mâna pe inimă că am vizionat cel mai calitativ spectacol şcolar folcloric rom din câte am văzut până în prezent. Și am văzut câteva!”, a mai menţionat Lucian Dimitriu.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Ziua Naţională a Dezrobirii Romilor, marcată la Şcoala Gimnazială Valea Moldovei