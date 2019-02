Vineri, 22 Februarie 2019 (18:27:30)

Liderii PNL Suceava critică dur bugetul de stat pentru anul 2019. Într-o conferinţă de presă, preşedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, şi prim-vicepreşedinţii Ion Lungu şi Ioan Balan au arătat, rând pe rând, că bugetul votat de PSD şi ALDE este unul al subdezvoltării, acuzând în acelaşi timp faptul că nici unul dintre amendamentele liberalilor nu a trecut de Parlament. Gheorghe Flutur a precizat că şi la votarea bugetului, dar şi după, a văzut din partea PSD – ALDE „un nou circ de iluzionişti”. „Eu spun din punctul de vedere al Sucevei. Cum să votăm un astfel de buget cu 32 de amendamente pentru dezvoltarea Sucevei şi nici unul aprobat? Clar că nu puteam să-l votăm. Preşedintele României îl trimite la Curtea Constituţională şi sunt convins că din foarte multe considerente, numai dacă vă uitaţi pe creşterea iluzorie pe care e făcut. Și anul trecut s-a văzut că această creştere a fost umflată şi a trebuit să o corecteze”, a spus Flutur. El a spus că prin buget s-au creat nişte dezechilibre uriaşe legate de administraţiile locale. „Am făcut o simulare să vedem ce se întâmplă la proiectele europene şi cele guvernamentale, prin PNDL. Diferenţele de preţ apărute îi fac pe unii primari să renunţe la unele proiecte, la dezvoltare. Și atunci cum poţi să spui că e un buget de dezvoltare?”, a spus liderul PNL Suceava. El a subliniat faptul că pe lângă PSD şi ALDE, magicianul Iozefini a fost copil mic. „Ei au întârziat să vină cu bugetul în Parlament şi acum încearcă să-l lege, imoral, de alocaţiilor copiilor şi aşa mai departe. Iozefini e copil mic pe lângă ei. Și cum a trecut un amendament propus de liberali la alocaţii, s-a stins becul, pauză şi au spus cum să le lăsăm lor asta”, a declarat Flutur, care a mai adăugat că PSD şi ALDE fac „un teatru cu abureală permanentă” pentru populaţie. La rândul său, prim-vicepreşedintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, s-a întrebat cum pot cei de la PSD să spună că bugetul este unul al dezvoltării, când de la autorităţile locale s-a tăiat o sumă de un miliard de lei. Ioan Balan a precizat că demagogia PSD se poate observa şi atunci când vine vorba despre dublarea alocaţiilor pentru copii în urma unui amendament propus şi susţinut de PNL. „Am văzut un discurs populist, să nu-i spun demagogic sau mai rău, şi anume că noi ne-am ocupat doar de acest amendament, pe care l-am votat, dar nu am votat bugetul în integritatea lui. PNL, prin specialiştii pe care îi are, a analizat bugetul şi a ajuns la concluzia că este un buget al ruşinii, al neputinţei. Un buget prin care România va stagna. Minciuna cea mai mare din partea PSD este că acest buget este unul al dezvoltării. Cum poate fi numit un buget al dezvoltării acel buget care taie un miliard de lei de la autorităţile locale? Mai mult, cei de la PSD ne atacă zilele acestea şi spun că am fost doar jumătate de acord cu mărirea alocaţiilor, atunci când am votat amendamentul, şi jumătate împotrivă atunci când nu am votat bugetul”, a spus deputatul PNL de Suceava. El a adăugat că PNL a considerat că bugetul pe 2019 „este un buget prost făcut”, care nu rezolvă problemele sociale şi economice ale românilor, motiv pentru care nu a fost votat de liberali. „Noi am depus aproape 1.000 de amendamente, care nu au trecut. În condiţiile în care certitudinea rămâne doar dublarea alocaţiilor, acest buget nu a putut fi votat de PNL şi nu ni-l asumăm deloc”, a explicat Ioan Balan.Prim-vicepreşedintele PNL Suceava, primarul Ion Lungu, a spus că el vrea să aducă în faţa opiniei publice strigătul de disperare al primarilor cu privire la bugetul pe 2019. „Nu sunt ipocrit. Chiar dacă la nivelul municipalităţii bugetul va fi mai mare cu 25%, vor fi investiţii mai multe, fiind şi municipiu reşedinţă de judeţ, având şi continuitate la primărie, cu mai multe proiecte pornite, toţi primarii sunt disperaţi faţă de prevederile bugetare din 2019”, a spus Lungu, care a adăugat că bugetul pe 2019 este unul al condamnării la subdezvoltare a Sucevei şi a Moldovei. „Chiar dacă aparent solicitările noastre, prin protestele făcute la nivel de Guvern, ne-au dat satisfacţie când au dat acel 60% din impozitul pe venit, printr-o şmecherie, pe româneşte, a doua zi ni s-au pus în cârcă cheltuielile pe partea de asistenţă socială”, a precizat Lungu. Prim-vicepreşedintele PNL Suceava mai consideră că strategiile guvernamentale care afectează bugetele locale nu ar trebui făcute doar „pe spinarea primăriilor”. „Chiar şi în acest an. Această măsură de a da acel salariu de 3.000 de lei la salariaţii din construcţie e bună, pentru că nu avem forţă de muncă. Dar la fel aceşti salariaţi sunt scutiţi în acest an pe impozitul pe venit. Deci aceşti bani nu ajung la primărie. La fel cred că trebuiau compensaţi de la un fond consolidat din buget, nu de la municipalităţi. Este clar că nu putem fi mulţumiţi de actualul buget”, a mai declarat Lungu. El a atras atenţia că la unele primării se va ajunge în situaţia de a aduce bani de acasă.