Miercuri, 20 Februarie 2019 (14:50:33)

Organizaţia Naţională ”Cercetaşii României”, prin Centrul Local Suceava, celebrează Ziua Mondială a Cercetăşiei, duminică, 24 februarie, de la ora 13:00, în Aula CN “Petru Rareş” Suceava.

Cea mai veche organizaţie a copiilor şi tinerilor din toată lumea, Organizaţia Mondială a Mişcării Cercetăşeşti (World Organisation of the Scout Movement - WOSM), celebrează pe 22 februarie, an de an, Ziua Mondială a Cercetăşiei şi totodată îl aniversează pe Lordul englez Robert Baden Powell, fondatorul mişcării. 40 de milioane de copii şi tineri de pe glob, îndrumaţi de voluntarii adulţi, sunt formaţi printr-una din cele mai răspândite metode educaţionale non-formale, metodă care oferă o dezvoltare echilibrată, cu conştiinţă faţă de valori personale şi cu asumare de responsabilitate faţă de comunitate. Uitându-ne în urmă, printre foştii cercetaşi întâlnim regi, preşedinţi, premieri, campioni în sport, astronauţi, muzicieni, cercetători şi artişti.

În România, sunt peste 6.500 de cercetaşi, organizaţi în 83 de filiale aflate în 31 de judeţe, ce derulează săptămânal activităţi în comunitate, sub îndrumarea atentă a 900 de voluntari adulţi.