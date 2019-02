Cercetările în cazul „călătoriei” Chivotului Sfânt de la Sinagoga din Siret la o casă de licitații din Israel, preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava

Miercuri, 20 Februarie 2019 (18:02:01)

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus, la data de 20 februarie a.c., prin ordonanţă, preluarea dosarului penal de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi în care se efectuează cercetări „sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, constând în sustragerea piesei originale denumite din incinta Templului Mare (Sinagoga Mare) din oraşul Siret, judeţul Suceava, prin substituirea acesteia cu o piesă de mobilier confecţionată artizanal”, a informat instituția, printr-un comunicat de presă.Potrivit acestuia, la data de 16 februarie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a fost sesizat prin plângere penală, de către Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, cu privire la sustragerea „unui bun susceptibil a face parte din categoria bunurilor din patrimoniul cultural naţional, reprezentând un simbol al cultului mozaic, precum şi traficarea unor astfel de categorii de bunuri cu un înaltă semnificaţie culturală şi spirituală”.Comunicatul Parchetului arată că, la data de 18 februarie 2019, lucrătorii de poliţie din cadrul IPJ Suceava – Serviciul de Investigaţii Criminale au dispus începerea urmăririi penale in rem pentru infracţiunea de furt calificat, și că în cauză se efectuează cercetări sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. „Într-o primă fază, se vor utiliza mijloace/procedee probatorii de cooperare judiciară internaţională în materie penală care vor viza identificarea persoanelor implicate în activităţile ilicite precum şi a conservării şi indisponibilizării bunului patrimonial ce a făcut obiectul acestora”, se mai precizează în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.Menționăm că Aron Kodesh-ul (Chivotul Sfânt) de la Sinagoga Mare din Siret figurează pe lista de obiecte scoase la vânzare de o casă de licitație din Israel. Licitația este programată pentru 20 februarie a.c., cu un preț de pornire de 35.000 de dolari. Încă înainte de startul oficial, prețul ajunsese deja la 40.000 de dolari.Ancheta autorităților române are în vedere elucidarea împrejurărilor în care Chivotul Sfânt din Sinagoga din Siret, construită în 1840, a ajuns să fie scos din țară și să fie vândut la o licitație în Israel și stabilirea celor responsabili de acest lucru.

