Marţi, 19 Februarie 2019 (11:08:32)

Evenimentul „Femei de succes! Performanţă la superlativ!", ediţia a VIII-a, va avea loc marţi, 5 martie, la ora 16:30, la Magnificus Plaza. Invitatele speciale de anul acesta sunt Camelia Şucu, antreprenoare, şi Roxana Dumitrache, activistă pentru drepturile omului. Alexandra Cuza, cunoscută de publicul sucevean drept Alex Pattie, va susţine un minirecital. Tânăra a impresionat cu vocea ei şi juriul concursului Vocea României. Camelia Şucu este „o femeie completă şi împlinită, fondatoare a unor businessuri de succes”. Cu o carieră de peste 20 ani în zona de business, antreprenoarea Camelia Şucu, absolventă a Facultăţii de Medicină „Carol Davila” din Bucureşti, este cunoscută pentru succesul din domeniul imobiliar sau design interior. „O viaţă frumoasă nu poate fi trăită decât în echilibru: cu ceilalţi, cu tine însuţi, cu trecutul şi prezentul tău", este de părere Camelia Şucu.

Originară din Suceava, Roxana Dumitrache este absolventă de SNSPA (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative) şi masterand în studii europene şi filosofie politică la London School of Economics and Political Science. Spune că a ales Facultatea de Ştiinţe Politice pentru că i s-a părut „genul de facultate-hibrid, din care nu ieşi cu o profesie certă, ci cu o devenire intelectuală completă sau, sigur, la acea vârstă, cvasicompletă”. De-a lungul anilor, a lucrat la Comisia Europeană şi a făcut practică la Ministerul de Interne al Marii Britanii, însă a hotărât să se întoarcă în ţară. În prezent, Roxana lucrează în diplomaţie culturală, la ICR (Institutul Cultural Român), însă mărturiseşte că viaţa ei profesională are şi o importantă dimensiune civică. Cele două invitate vor vorbi despre poveştile lor de succes, despre curaj, viziune şi feminitate. Evenimentul este organizat de Asociaţiei SEVA, a cărei preşedinte este Angela Zarojanu, iniţiatoarea şi sufletul evenimentului „Femei de succes! Performanţă la superlativ!",Novaoptic, Shopping City Suceava, Intermedia Suceava, Monitorul de Suceava, alături de alţi parteneri şi sponsori.